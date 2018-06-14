CESA2018亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行。这其中，自然不会少了汽车企业的身影。近年来，越来越多的汽车企业开始在新技术领域下工夫，而智能汽车和自动驾驶就是两项运用最多的新技术。



CESA2018车企第二日汇总：车联网闪耀全场

今天是CESA2018举办的第二天，和昨天一样有许多厂商发布了新产品.这些产品无论是新款车型，还是全新的汽车技术，都代表了当下汽车企业的领先技术。这些新产品和新技术，都预示着国产汽车厂商光明的未来。

百度Apollo——广交合作伙伴

百度虽然不是一家汽车公司，但是他们的Apollo在本届CESA2018上出尽了风头。百度Apollo在这次展会上展示了平台下全系智能驾驶产品，并且他们也公布了众多合作情况。



百度Apollo与众多汽车企业合作

CESA2018期间，百度Apollo与国际豪华车企宝马签约，围绕车家互联展开合作，同时还与拜腾公司达成基于小度车载系统的深度合作。此外，百度还宣布将与现代汽车在自动驾驶领域展开更加深度和全面的合作。

这次的百度Apollo展台上，一批量产车型的亮相吸引了人们的眼球。这其中，无人驾驶小巴“阿波龙”和“新石器”运输机器人来自于金龙汽车。同时，百度Apollo还展示了亿欧汽车的众多产品，包括Apollo Pilot、ACU(Apollo Computing Unit)、Intelligent Map、Valet Parking等产品。

比亚迪——车内大屏带动全新智联网

和众多车企一样，比亚迪在这次CESA2018上也带来了全新电动车型唐DM。这款新车型最大的卖点,莫过于一同发布的比亚迪第三代车载多媒体系统。车内的智能大屏可以随意切换横屏与竖屏，进一步的拓展了用户的车内娱乐。



比亚迪唐DM

比亚迪的这一智能网联系统名为DLink，搭载全球首创的智能自动旋转大屏DiPad。DiLink智能网联系统包括DiPad、Di云、Di生态和Di开放四大部分，势必将重新定义汽车智能网联。

这块车载大屏采用了分辨率为1080p的FHD显示屏，屏幕尺寸为12.8英寸。同时，该车载大屏搭载了高通S820A处理器，2GB运存+32GB储存，系统基于安卓7.0深度定制。

除此之外，比亚迪唐DM车型是一款混合动力汽车，他将搭载2.0T发动机与电动机组成的插电式混动系统，系统综合最大功率超过500马力，高配车型0-100km/h加速有望达到4.5秒。

广汽传祺——三项黑科技指明汽车未来

本次CESA2018亚洲消费电子展上广汽研究院再次展示了他们的实力，黑科技成为了广汽传祺的关键词。自动驾驶技术、网联车载控制系统和iSPACE概念车向人们传达了广汽传祺对于未来汽车行业的展望。



广汽传祺带来三项黑科技

与旗下的自动驾驶汽车一道，传祺放出了全新的自动驾驶系统。传棋的新自动驾驶系统具备全天候全路况自主行驶能力，可通过数字摄像头360°探测汽车周围80米、前方150-200米的路况；结合深度学习和人工智能技术，这一系统还可以警报车前的危险，避免可能出现的摩擦或碰撞，确保行人和周围车辆安全。

传棋的网联车载控制系统也给人眼前一亮的感觉。这一车载控制系统可以感知用户的需求，自主进行语义分析，并扩展到汽车应用领域，迅速做出执行动作。该系统拥有30多项免唤醒功能，用户可通过自然交流，并对车内设施进行控制。

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