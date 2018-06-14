Best of CES Asia 2018大奖评选结果揭晓

由中关村在线负责评选的亚洲消费电子展最佳产品奖（Best of CES Asia Award）今天在上海新国际博览中心展会现场颁出，共有14个品类、16种消费电子产品和技术获得了对应奖项。

亚洲消费电子展最佳产品奖是展会官方奖项，设立的目的是鼓励科技产品的创新，推动科技产品提供优异用户体验。从2015年开始，每一届Best of CES Asia Award获奖产品和技术都代表了当届展会各领域的创新趋势和产业方向。本奖项由亚洲消费电子展媒体合作伙伴，中国领先的科技门户网站中关村在线独立评选。





获奖产品代表了本届亚洲消费电子展上各领域在创新、应用价值以及用户体验方面最具代表性的产品和技术，由中关村在线专业评审团从展前线上提交和开展后自主提名的候选产品中评选产生。2018亚洲消费电子展最佳产品奖设立了16个产品类别，分别是最佳人工智能产品、最佳创业项目、最佳健康产品、最佳可穿戴产品、最佳汽车科技产品、最佳音频产品、最佳智能家居产品、最佳移动（通信）产品、最佳影音/电视技术、最佳游戏产品、最佳创意产品、最佳制造商技术、最佳PC/平板电脑、最佳无人机、最佳机器人、最佳突破性创新；此外，还评出编辑选择奖与用户选择奖两个特别奖项。



Best of CES Asia 2018获奖产品：



最佳PC/平板电脑奖：HUAWEI MateBook X Pro

最佳创业项目奖：The Dreamlight System

最佳创意产品奖：hinkVision X1（2nd Gen）

最佳健康产品奖：夏普FP-WH70-W空气净化器

最佳可穿戴产品奖：Garmin Fenix 5X

最佳汽车科技产品奖：BYTON M-Byte Concept

最佳人工智能产品奖：讯飞翻译机2.0

最佳突破性创新奖：华为路由Q2

最佳移动(通信)产品奖：华为 P20 Pro

最佳音频产品奖：小鸟音响TRACK+无线智能降噪耳机

最佳影音/电视技术奖：海信 80L5

最佳游戏产品奖：联想Mirage AR 智能头盔套装

最佳制造商技术奖：汉能薄膜太阳能技术

最佳智能家居产品奖：小度在家智能视频音箱

编辑选择奖：ThinkPad X1 Carbon 2018

用户选择奖：讯飞翻译机2.0

详细获奖信息请查看：Best of CES Asia 2018评选专题

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