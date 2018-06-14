Best of CES Asia 2018大奖评选结果揭晓

编辑选择奖获得者：

ThinkPad X1 Carbon 2018

我们认为ThinkPad X1 Carbon 2018可以作为商务笔记本电脑的标杆产品看待，对于整个行业而言是一款值得研究学习的对象。经过评审团综合评选，我们决定将2018亚洲消费电子展编辑选择奖颁给ThinkPad X1 Carbon 2018。



ThinkPad X1 Carbon 2018

用户选择奖获得者：

讯飞翻译机2.0

讯飞翻译机2.0是一款独立的语音翻译设备，可以实现中文与33种语言的实时语音翻译。作为独立的设备，讯飞翻译机2.0的矩阵式麦克风能够实现更好的语音拾取能力，同时能够支持中英、中俄语言的离线互译。在语音识别、人工智能领域有深厚积淀的科大讯飞，成功地把相关经验应用到讯飞翻译机2.0这款硬件产品上，实现了简单、方便而且准确的语音互译能力。而且能够完成拍照翻译以及人工智能助理等增值功能，是翻译领域一款领导性的创新产品。经过评审团综合评定，我们决定将2018亚洲消费电子展最佳人工智能产品奖颁发给讯飞翻译机2.0。



讯飞翻译机2.0

Best of CES Asia2018评奖结果揭晓

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