Best of CES Asia 2018大奖评选结果揭晓

最佳移动（通信）产品奖获得者：

华为P20 Pro

华为P20 Pro开启了智能手机搭载3枚徕卡摄像头的时代，大大提升了手机拍照质量，处于目前行业领先地位，并受到业内外广泛认可；并且其在外观设计上进行了创新，AI加持并升级，综合体验优异。



华为P20 Pro

最佳音频产品奖获得者：小鸟音响TRACK+



TRACK+是一款能够满足多场景应用的无线智能降噪耳机。采用轻量化设计，仅重28克，配合人体工学的耳塞构造，能够提供长时间舒适轻盈的佩戴感受。耳机使用环保亲肤材料，充分考虑到过敏性人群，带来更健康安全的使用体验。降噪方面，TRACK+采用自适应的可调节主动降噪技术，能够根据用户所处环境自动调整降噪等级。



小鸟音响TRACK+

最佳PC/平板电脑奖获得者：

HUAWEI MateBook X Pro

HUAWEI MateBook X Pro是全球首款全面屏笔记本，并以独创性的隐藏式摄像头设计带来突破性创新。外观设计精益求精，3:2比例显示屏专为商务办公打造，从硬件到体验，全方位释放了轻薄型笔记本电脑的生产力。轻薄笔记本的主力用户是高端商务人群，华为Matebook X Pro是一款符合他们需求，能够提供优秀使用体验的产品。 经过评审团综合评选，我们决定将2018亚洲消费电子展最佳PC/平板电脑颁给华为MateBook X Pro。



HUAWEI MateBook X Pro

最佳健康产品奖获得者：

夏普FP-WH70-W空气净化器



夏普 FP-WH70-W 空气净化器是一款颜值爆棚的产品，极富时尚感，性能方面，拥有“净离子群空间净化技术”的加持，让这台净化器可以主动被动合力对室内空气污染物进行有效净化。同时，搭配上智能操控和智能监测，为日常生活带来了很大的便利。



夏普FP-WH70-W空气净化器

最佳创意产品奖获得者：

联想第二代ThinkVison X1显示器

93%屏占比的四边无边框4K超清IPS屏幕，拥有＞99%sRGB高色域以及178%度广视角，机身厚度仅为4.7mm，并采用全金属支架底座。曾荣获德国红点设计大奖，2018 IF工业设计大奖以及德国莱茵TuF Eye Comfort眼部舒适度认证。



联想第二代ThinkVison X1显示器

最佳影音/电视技术奖获得者：

海信80L5激光电视

海信80L5在技术突破的同时也通过对激光蓝光部分的升级，以及引入德州仪器更加轻小的DMD芯片等手段极大的降低了制造成本，让超大屏幕、高分辨率的电视产品不再是高档消费品，对推动激光电视产品的普及有明显作用。我们认为海信80L5可以满足高品质生活用户对于日常观影的种种需求，同时将在激光电视和4K分辨率普及的风暴中扮演着重要的角色。经过评审团审定，我们将2018亚洲消费电子展最佳影音/电视奖颁给海信80L5。



海信80L5激光电视

最佳可穿戴产品奖获得者：

GARMIN FENIX 5X

我们认为FENIX 5X智能手表充分满足了喜爱户外运动人士的多种需求，并在导航方面性能突出，在支持户外运动上具有较高的实用性和可靠性。经过评审团的一直决定，我们将本届最佳可穿戴奖颁给FENIX 5X。



GARMIN FENIX 5X

最佳游戏产品奖获得者：

联想Mirage AR 智能头盔套装

我们认为联想Mirage AR智能头盔套装作为一款游戏向的AR设备，在IP、呈现效果及游戏体验等方面表现出众，是一款具有吸引力的游戏设备。经过评审团综合评选，我们决定将2018亚洲消费电子展最佳游戏产品奖项颁给联想Mirage AR智能头盔套装。



联想Mirage AR 智能头盔套装

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