Best of CES Asia 2018大奖评选结果揭晓

最佳人工智能产品奖获得者：

讯飞翻译机2.0

讯飞翻译机2.0是一款独立的语音翻译设备，可以实现中文与33种语言的实时语音翻译。作为独立的设备，讯飞翻译机2.0的矩阵式麦克风能够实现更好的语音拾取能力，同时能够支持中英、中俄语言的离线互译。在语音识别、人工智能领域有深厚积淀的科大讯飞，成功地把相关经验应用到讯飞翻译机2.0这款硬件产品上，实现了简单、方便而且准确的语音互译能力。而且能够完成拍照翻译以及人工智能助理等增值功能，是翻译领域一款领导性的创新产品。经过评审团综合评定，我们决定将2018亚洲消费电子展最佳人工智能产品奖颁发给讯飞翻译机2.0。



讯飞翻译机2.0

最佳汽车科技产品奖获得者：

BYTON M-Byte Concep

该产品在创新上并没有提出新的概念，但是将业内关注的各种新元素整合至实际产品中并形成销售是重要的一步。30万的价位也能够惠及对新能源汽车感兴趣的消费人群。



BYTON M-Byte Concep

最佳智能家居产品奖获得者：

小度在家

我们认为小度在家作为针对家庭场景智能硬件，在使用门槛、交互及呈现效果方面都拥有不错表现，是一款具有卓越用户体验的智能硬件。经过评审团综合评选，我们决定将2018亚洲消费电子展最佳智能家居产品奖项颁给小度在家。



小度在家





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