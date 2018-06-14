Best of CES Asia 2018大奖评选结果揭晓

最佳制造商技术奖获得者：

汉能薄膜太阳能技术



我们认为，针对电子产品分布式、低功耗等场景的需求，汉能薄膜太阳能技术有机会成为重要的电源供应组件，可以有力地推动新的产品应用发展。其自身具备的超薄、轻量化以及柔性等特质也让该技术具备广泛的应用场景。经过评审团一致决定，我们将2018亚洲消费电子展最佳制造商技术奖项颁发给汉能薄膜太阳能技术。



汉能薄膜太阳能技术

最佳突破性创新奖获得者：

华为路由Q2

家庭WiFi覆盖难题存在已久，华为路由Q2通过子母路由的创新形态，革命性解决了家庭WiFi全屋覆盖的难题，并且安装简单，子路由通电即可即插即用。无连接、不智能，华为路由Q2更是HiLink智能家居的连接中心，为智能家电提供无缝的WiFi覆盖，并使能其快速连接。



华为路由Q2

最佳创业项目奖获得者：

Dreamlight智能眼罩

Dreamlight只能眼罩是一款拥有助眠作用的智能眼罩，它拥有多激光反射功能另双眼解除忙碌一天的疲乏，符合人体工学设计的长度配备了双色睡眠直射灯光，并且能够通过手机更改灯光模式。它还能够检测用户每日的睡眠质量，利用软件根据自身的睡眠调试相应的模式。除了助眠功能，它还能够根据手机软件设定“闹钟功能”，开启该功能后将在设定时间唤醒使用者。我们认为这款产品在设计初衷以及最终的产品形式中都达到了较高的水平，产品核心功能受众面大且非常实用；最终经过评审团综合评定，决定将“2018亚洲消费电子展最佳创业项目奖”颁给Dreamlight智能眼罩。



Dreamlight智能眼罩

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