iOS12弥补了这项漏洞，美国警方炸了

苹果的iOS系统一向以高安全性著称，即便是美国FBI或者美国政府要求解锁iPhone，苹果也是在审核意见之后，选择是否帮助政府。不正当的理由苹果是不会帮助政府破解iPhone的。很多时候，犯罪嫌疑人的手机里的资料可能会帮助警察破案，如果苹果不协助破解iPhone的话，美国政府一般会找第三方机构破解iPhone。



苹果（图源：techcrunch.com）

在iOS12之前，美国警方通过第三方破解工具GrayKey 来破解iPhone，该设备可以使用未公开的技术来回避Apple的默认磁盘加密。这个设备目前至少在美国的五个州和五个联邦机构中使用，帮助警察破案。



GrayKey(图源：theverge.com)

GrayKey甚至可以解锁最新型号的iPhone，使用USB端口访问锁定的iPhone，尝试多种数字排列来破解其密码。根据密码长度不同，破解速度也不同，4位数密码一般不到一天就可以破解，而6位数则需要2-3天的时间才能破解。



iPhone数字密码

但是在最新的iOS 12版本中，新增加了USB限制模式，该模式下iPhone的Lightning端口将在手机锁定一小时之后，限制 Lightning 接口的数据传输，使得该破解设备失效。苹果公司将这一变化描述为一般安全更新，而不是专门针对执法部门的回应。



iOS 12（图源：MacRumors）

苹果官方邮件解释道：”我们不断加强每款苹果产品的安全保护，以帮助客户抵御黑客，同时我们非常尊重执法，我们是针对黑客而不是警察。”但是毫无疑问，苹果这一行动会让美国执法部门破解iPhone的成本大大提高。但是同时，也保障了使用iPhone手机用户的数据安全，不然很难想像破解设备落入不法分子手中，会产生什么样的影响。



iPhone X

苹果此次封堵iOS 11中存在的安全漏洞，对消费者来说是更加安全的。苹果公司有义务保障iPhone的数据安全，至于警方如何抓犯人，那是美国政府应该考虑的事情。对于iOS 12这次更新升级，你怎么看？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iOS12弥补了这项漏洞，美国警方炸了http://news.zol.com.cn/691/6914111.html