Best of CES Asia 2018大奖评选结果揭晓

CES Asia 2018亚洲消费电子展现场汇集人工智能、汽车科技、物联网、生活科技、音频产品、3D打印、视频/4K超高清设备、健康产品、绿色科技等方面的精英企业,向消费者展示了当前科技行业最有创新有更好体验性能的前沿科技产品。



CES Asia 2018亚洲消费电子展同期进行Best of CES Asia 的评选工作。亚洲消费电子展最佳产品奖(Best of CES Asia Award)是亚洲消费电子展展会官方奖项。奖项设立的目的是鼓励科技产品的创新,推动科技产品提供优异用户体验。从2015年开始,每一届Best of CES Asia Award获奖产品和技术都代表了当届展会各领域的创新趋势和产业方向。本奖项由亚洲消费电子展媒体合作伙伴,中国领先的科技门户网站中关村在线独立评选。







根据产业趋势,2018亚洲消费电子展最佳产品奖奖项类别设有最佳人工智能产品、最佳创业项目、最佳健康产品、最佳可穿戴产品、最佳汽车科技产品、最佳音频产品、最佳智能家居产品、最佳突破性创新、最佳移动(通信)产品、最佳影音/电视技术、最佳游戏产品、最佳创意产品、最佳制造商技术、最佳PC/平板电脑、最佳无人机、最佳机器人共16个产品类别奖项。此外,还评出编辑选择奖与用户选择奖两个特别奖项。其中,编辑选择奖将由参与评审的ZOL编辑从技术、设计、功能、应用等角度,在展会现场所有展品中选择出的最佳产品,代表所有评审编辑的共同观点;用户选择奖将由互联网用户在提名产品的展示页面投票产生。



接下来一起关注下都有哪些产品最终获得Best of CES Asia产品大奖

