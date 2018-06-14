美甲机了解下！太极电子CEBIT展现不一样的打印技术

德国时间6月1４日消息，CEBIT 2018大展上，广州太极电子展示了美甲打印技术，以及相关产品O`2NAILS美甲打印机。根据太极描述，其于2002年底开始关注美甲市场并投入开发。以客户与美甲市场需求为导向，基于此太经过十多年的技术研究，已经开发出独立的核心技术。

“如果说人工画一双手要画两个多小时，用这个美甲机速度就很快。打印一次一个指头35秒就可以了”，太极电子表示。



太极电子CEBIT展台



O`2NAILS美甲打印机

爱美不分国界，深耕女性消费市场



太极电子表示，美甲机的目的不止在于节约消费成本，更多的是考虑到人力资源的节约。对于美甲店来说，美甲师流动性严重，优秀的美甲师对美甲店来说聘请成本高，而且资源短缺。

“我们的技术提高了创造力，大大减少人力成本，一个美甲师没有一万块钱，八千块钱是画不出来的，而现在你只需要找三五千块钱的美甲师就可以了。”太极电子表示。

对于美甲机的使用场景，“只要有女性消费的场景都可以用到”，太极电子表示。美甲机对于商家来讲更多的是做引流。一下子就可以把人吸引过来，很多化妆品店并不在意美甲能够赚多少钱，更在意的是后面的东西。把人引入到店里，店里有很多的商品卖。

因此“包括餐馆，排队，还可以做自助的地方都在注意到美甲机”，太极电子表示。

对于欧洲市场和中国市场的差距或是前景问题，太极电子指出，“中国的需求量不一样，以前只是要做到美甲行业专业线，现在是不同的行业，只要女性消费的场景都可以用，跨行业在用了。从人口的角度来讲，中国占优势，中国人爱美，中国人舍得花钱。欧洲国家，每次看到美甲机，他们都会很惊奇”。

未来美甲机还会有更多附加服务

根据太极电子描述，当前美甲机零售价是599元美金，一个墨可以打1000个指头，1个指头大概是0.29元。未来，对于美甲机太极电子还会推出更多附加服务。“包括将来会把全球的设计师资源放到这个平台上，让更多的消费者享用上面的资源”，太极电子称。

并且也有进行个性化定制的选项。如“我们要把全球的设计师资源放到这个平台里。德国人喜欢德国的东西，有人喜欢法国的，也可以享受法国的设计师资源”，太极电子称。



太极电子获得“Hot product award”奖

最后，太极电子还获得了CEBIT官方评选出的“Hot product award”热点创新产品奖。

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