滴滴夜间顺风车，乘客与车主必须同性别

前段时间，滴滴出于安全性的考虑限制了顺风车的接单时段：23点至次日6点无法使用。这多少给已经习惯的乘客造成了不便。昨日，滴滴公布了最新的升级工作进展，称将局部恢复部分夜间时段的订单。但前提是，车主和乘客必须性别相同。



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1.具体恢复的时间段为：22：00-24：00与05：00-06：00

男车主接男乘客，女车主接女乘客。

2.同时计划于本月滴滴快车、优享、拼车、小巴在国内小部分城市测试行程中录音功能。并且将于6月22日小范围上线护航模式和安全共建卡功能。

——护航模式：开启后可自动分享轨迹给紧急联系人。滴滴平台会实时关注行程并在异常时介入。

——安全共建卡：展示车主和乘客上传的真实照片和车辆信息，可供双方在行程开始前相互查看并核实。



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从护航模式和安全共建卡来看，滴滴目前已开始逐渐完善对于乘客的保护功能。但司机与乘客必须性别相同这一点，可以想象会对大家的出行造成很多限制。

比如马上就是端午小假期了，一对情侣或一家三口夜间需要去机场，出租车不好打，现在顺风车恢复了还是不能坐。同时反向思考，本来女司机就不多，夜里一直在外面跑的女司机就更没几个了。其实目前网友们最多的声音还是：谁说同性乘车就安全了？（狗头）。。。

最后，笔者认为滴滴的升级举措在一定程度上已经很大的保证了乘客的安全，方法经过时间会不断完善的。同时笔者也想说，坏人不一定都是开车的，为司机加强保护也将是滴滴未来升级的必经之路。

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