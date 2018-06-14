10%股份归腾讯！吃鸡要重新崛起了吗

2017年对于游戏来说可以用三个词语来形容，那就是“农药”、“S7”和“吃鸡”。经常玩游戏的人对这三个词肯定多多少少都能有所了解，它们为别代表了三款不用的游戏，那就是《王者荣耀》、《英雄联盟》和《绝地求生》。在2017年的下半年，《绝地求生》异军突起，它在当时的火爆程度甚至一度赶超《英雄联盟》，之前我们在网吧中看到的五黑《英雄联盟》也逐渐被吃鸡所取代。





然而进入2018年，随着《英雄联盟》LPL战队RNG在MSI季中邀请赛夺冠后，《英雄联盟》似乎又开始逐渐回暖，在网络上吃鸡的关注度似乎也开始受到影响。在此之前，我们就曾听说《英雄联盟》的代理商腾讯已经拿下了《绝地求生》的国服代理权，而因为种种原因，《绝地求生》国服版直到现在还没有被开放，这也让许多玩家感到意外。

近日，有消息称腾讯方面正在计划收购《绝地求生》开发商蓝洞最多10%的股份，这也就意味着如果这件事情成为事实的话，那腾讯就将会是蓝洞的第二大股东。相信这对于《绝地求生》这款游戏在中国的发展也将会起到非常大的促进作用。





腾讯在游戏方面的运作能力在国内可以说得上是数一数二的，我们就从《英雄联盟》、《穿越火线》以及《地下城与勇士》这三款游戏中就能够看得出来。虽然腾讯之前拿到了《绝地求生》代理权，但是我们还没有看到成效，当然如果腾讯这次成功收购蓝洞10%股份，相信腾讯在接下来会着重运作这款游戏了，或许去年“吃鸡”热潮在今年又将重现了！

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