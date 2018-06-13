CEBIT2018:逛了大众展台 感觉自动驾驶就在眼前

无人驾驶汽车正在变得触手可及，在CEBIT2018展会上（6月12日），大众带来了自家最新的自动驾驶概念车GROUP，为L5级别。

自动驾驶汽车到来还将彻底改变人们的出行习惯以及消费方式。大众的ID为我们展示了其实对未来出行生活的理解和定义。



CEBIT大众汽车集团展台

大众也会在三到五年内全面转向新能源车

大众展台几乎占了CEBIT的25号馆一半的区域，除了大众之外，大众集团旗下奥迪和杜卡迪也都有产品展示。

大众带来其最新的大众的出行方案，现场了解到，未来用户出行需求仅仅是需要一个ID就能得到满足。届时大众的自动驾驶汽车将会按时达到用户的上车地点，然后载上乘客到达目的地。车上还提供娱乐等服务，用户在享受服务的同时，也会完成一个支付过程。



大众新的智能出行方案模型展示

如果一个用户有自有车辆，那大众自动驾驶车还能够自主完成如洗车以及自动泊车、充电等等。当然，用户也可以开放自己的汽车为共享汽车，一次发挥汽车最大的价值，消除空置率。

现场工作人员表示，他自己预计未来五年，大众的自动驾驶汽车将会成为现实。未来大众的产品也将会从内燃机，转向一个新能源的方向。

在自动驾驶进程方面，大众工作人员也做了简短的介绍，表示当前受制于德国法律的原因，暂时大众还没有进行L5级别的自动驾驶汽车道路测试。



自动驾驶概念车GROUP



GROUP内部场景





GROUP操作按键仅有三个

虽然大众在自动驾驶方面看似行动缓慢，但是大众集团旗下，奥迪则是在自动驾驶领域有了深厚的积累。如奥迪已经在美国加州开展了相关自动驾驶汽车的道路测试。可以预见在未来法律允许的情况，大众也会很快跟进相关路测。



2017年IAA法兰克福车展推出AudiAicon概念车，展现豪华自动驾驶车款的样貌。另外，在欧洲市场，奥迪全新A6以及A8已经可以实现L3级别的自动驾驶，在60公里以下，驾驶者可以将双手彻底解放。

奥迪工程师眼中的特斯拉和谷歌Waymo

国际著名咨询公司麦肯锡预测，无人驾驶汽车到2025年可以产生2000亿至1.9万亿美元的产值。加上未来自动驾驶出行所对于人们消费习惯等的影响，是的越来越多的互联网企业以及新兴创业公司都加入到这个行业中去。如谷歌、Uber、阿里巴巴、腾讯以及百度等等。



奥迪L4级别自动驾驶车



奥迪L4级别自动驾驶车

对此，奥迪工程师也谈到了对于互联网企业造车的看法，指出传统车企在自动驾驶领域有自己的优势。“奥迪有非常长时间的汽车制造指出，因此能够很好的将AI和汽车进行深入的整合”，这是互联网车企所不能比拟。



奥迪工程师Kai Poborski

其实除了对于车的理解，传统汽车厂商在工业化系统集成方面更具优势。这一点可以拿丰田的电动车与特斯拉作比较。如丰田电动车在可靠性还有生产工艺、装配工艺上都要更胜一筹。

而且传统车企在全产业链以及供应链上都可得到独家资源，他们可以联合供应厂商对于所需要零件进行独家定制以及标准化的生产，保证产品一致性，而且也是能保证成本迅速降低。这一方面，互联网车企就有很大若是，例如国内很多厂商都是再吵传统汽车厂商做代工。

目前奥迪、宝马、戴姆勒以及博世和大陆都是Here地图的大股东。所以在自动驾驶所用的高精度地图方面，传统厂商也是不落下风。

总之，传统汽车厂商在技术积累以及大数据等等方面，跟科技巨头之间的差距，远非想象的那么大。当传统厂商和互联网厂商都在发力，说明自动驾驶时代正在快速向我们走来。

PS：最后奥迪工程师说，“自己非常喜欢驾驶，不过枯燥的长途驾驶还是交给自动驾驶吧！”



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