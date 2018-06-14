早报：滴滴宣布恢复夜间顺风车 仅限同性搭乘

【科技早餐】

滴滴宣布恢复夜间顺风车：仅限同性搭乘



昨天下午，滴滴公布安全升级工作进展，6月15日局部恢复部分夜间时段顺风车订单，只允许车主与乘客为同一性别方可合乘，100万线索资金已委托律所保管。此外，顺风车还将于6月22日小范围上线测试护航模式和安全共建卡功能。同时，本月内滴滴快车、优享、拼车、小巴也将在国内小部分城市测试行程中录音功能。

Zol点评： 随着顺风车的恢复，不知道滴滴出行的这次的信誉危机能否过去。



滴滴宣布恢复夜间顺风车：仅限同行搭乘（图片来自于sohu.com）

【行业热闻】

●A站出现数据泄露状况：又是撞库闹得

近日，弹幕社区网站Acfun(简称“A站”)发布公告称，因为受黑客攻击，近千万条用户数据外泄，包含用户ID、昵称、加密存储的密码等信息。A站表示，此次事故的根本原因在于没有把AcFun做得足够安全。

●高通高管再次重申：不会放弃数据中心业务

据外媒报道，高通半导体业务总裁克里斯蒂安诺-阿蒙（Cristiano Amon）称，该公司并不准备放弃为数据中心开发芯片。作为最大的手机芯片开发商，高通去年利用软银旗下ARM公司的技术推出了支持电脑服务器的芯片。

●刘强东牛津大学进行演讲：行业问题多机会也多

近日，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东应邀在牛津大学赛德商学院发表演讲。在演讲中，刘强东不仅分享了自己早年的创业经历和商业理念，还阐述了自己的对于成功的定义。他表示成功的机会来自于对行业的观察，问题越多的行业获得成功的机会也越多，越应该勇敢的投身其中。刘强东认为，如果真心想成功，不用恐惧、不用迷茫，只需要每天能够保持一直向前、一直向上、永不停止。

●锤子下款新机秋天发布：也要请代言人了

昨天晚间，锤子科技CEO罗永浩与吴德周、邹伟、朱萧木等做客直播间，本次直播锤子科技CEO罗永浩透露了下一代产品的部分细节。罗永浩透露，锤子科技下一款产品预计将在夏末秋初亮相，发布会地点目前暂未确定，可能是北京也有可能是上海。本次发布会他们还将公布锤子科技代言人，至于是陈冠希还是朴树抑或是其他明星，罗永浩表示会在发布会上揭晓。

●微软将推新款AR设备HoLolens 2：大幅降低成本

根据熟悉微软计划的消息人士透露，微软暂时计划今年下半年推出HoloLens 2，代号“悉尼”的HoloLens 2头戴式头显将包括一个改进的视野，并将更轻，更舒适。微软还大幅降低了头显的成本，以推动业务采用。

●中兴向银行申请巨额授信额度：以期偿还债务

近日，中兴通讯发布公告，称将于2018年6月29日上午9时召开股东大会。根据公告，此次股东大会要批准中兴通讯向中国银行申请300亿元人民币的综合授信额度的议案；向国家开发银行深圳市分行申请60亿美元的综合授信额度的议案；中兴通讯为中兴香港中长期债务性融资提供提供金额不超过6亿美元的连带责任保证担保的议案。

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