2018年CES Asia亚洲消费电子展于2018年6月13-15日在上海国际博览中心举行。这其中，自然不会少了汽车企业的身影。近年来，越来越多的汽车企业开始在新技术领域下工夫，而智能汽车和自动驾驶就是两项运用最多的新技术，此次CESA2018上，我们也见到了许多厂商拿出了他们的智能汽车。



CESA2018汽车企业首日汇总：角逐自动驾驶市场

三菱电机——智能互联、电动化与xAuto三位一体

三菱电机在此次的CESA2018上给人们带来了诸多惊喜，其中智能互联、电动化与xAuto是他们这一次的主要议题。在这次的亚洲消费电子展上，三菱不仅带来了新能源化的概念模型，还正式推出了面向智能移动时代的体验型概念车“EMIRAI4”。

这款全新概念车“EMIRAI4”搭载最新HMI技术，实现安心、安全、舒适的座舱环境。同时，“EMIRAI4”基于广角摄像头的驾驶员监控系统来辅助安全驾驶，病通过照明效果实现人车交互。



三菱发布体验型概念车“EMIRAI4”

除此之外，三菱的自动驾驶技术xAuto也是一大惊喜。xAuto可以让摄像头和前方监控用毫米波雷达实现传感融合，同时运用高精度地图、高精度定位装置实现高性能的自动驾驶。

梅赛德斯·奔驰——创新服务生活

今年是奔驰汽车参加CES Asia的第四个年头了，人工智能和自动驾驶这类新技术自然是他们的重点。EQ fortwo概念汽车是梅赛德斯·奔驰此次的拳头产品。尽管有着众多“黑科技”，但梅赛德斯·奔驰的思路非常明确，那就是创新服务生活。



奔驰发布概念汽车EQ fortwo

全新梅赛德斯-奔驰MBUX智能人机交互系统通过AI人工智能科技与便捷的人机交互方式，在车辆与驾乘间缔造了多重情感链接。

不过，EQ fortwo概念车还是这次CESA的主角。EQ概念车在百公里内加速时间低于5秒，续航里程达500公里，可通过感应技术或墙盒充电完成快速充电。这样的性能充分展示了奔驰对未来电动出行的设想与应用。

凯迪拉克——Super Cruise是最大的Surprise

Super Cruise超级智能驾驶系统是凯迪拉克此次重点展示的产品，也绝对是他们给用户带来的最大的惊喜。值得一提的是，Super Cruise智能驾驶系统也获得了2018亚洲消费电子展创新奖，可见组委会对于这一系统的认可。



凯迪拉克推出Super Cruise超级智能驾驶系统

据了解，Super Cruise系统通过精密激光雷达测绘，高精度地图数据，驾驶员注意力保持系统以及摄像头和雷达传感器网络运行。在美国和加拿大，系统可以在13万多英里的封闭高速公路上自动驾驶，该系统通过方向盘上的压力传感器与驾驶员保持联系，并检测他们是否专注驾驶。

本田汽车——把AR带进汽车领域

本田汽车在今天的CESA2018展会上发布了一项AR全息投射技术。这一技术可以帮助HUD抬头显示出的内容更加清晰和丰富。



本田发布AR全息投射技术

全息影像技术可以让抬头显示系统比传统的视目镜和镜头技术更加紧凑，并且能够实现在驾驶员的正前方进行高分辨率投影驾驶者即使不佩戴任何设备装置，也能在视野范围内清晰体验和浏览全息AR技术呈现的导航信息。

除了这一AR全息投射技术之外，本田还发布了Honda步行辅助、气味王国和Tactual Labs等三项新的产品和技术。

拜腾汽车——豪华概念车+Apollo双管齐下

拜腾汽车在今天召开的CESA2018展会上特别忙碌，除了宣布与百度的Apollo开放平台合作之外，也正式推出了第二款概念车型BYTON K-Byte Concept。



拜腾发布概念车型BYTON K-Byte Concept

这款概念车最大特点就是在整车上都融合了激光雷达的自动驾驶功能。同时，车顶上也搭载了BYTON LiBow弓形激光雷达系统，前、后视激光雷达也可对车辆周围环境进行无死角全景扫描。

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