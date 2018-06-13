国产CPU的心酸泪 努力攻克核心技术却被说原地踏步

国产CPU一直以来都是饱受争议的话题，在饱受美国垄断芯片行业的情况下，每年进口芯片等花费金额高达2000亿美元，全球前20大芯片制造商中美国就占有8家，中国不能仅依靠进口还要承担高额的费用，国产CPU便成了希望，其实国产CPU早就有了很大的投入，其中龙芯是大家耳熟能详的，但经历数十年的研究还是与国外有着较大差距，究其原因，还是核心技术的艰难攻关。



龙芯3号

最近，国家的一系列动作也为国产CPU带来了利好消息，中国政府采购网发布征求意见，将龙芯、飞腾、申威三款国产芯片列入今年的服务器采购名单，虽然不是普通民用pc上，也算是国产CPU的一次里程碑意义的事情了。







同时，龙芯也公布了其全国产的高性能网络平台，据介绍方案采用的都是国产芯片，最新的龙芯高性能四核3A3000处理器，搭配龙芯第二代自主设计7A1000桥片，并搭配紫光DDR3 4GB国产内存，支持6路高速千兆网口，存储支持包括M.2和SATA2.0的扩展方案。外围接口提供了16路PCI-E和4路USB2.0接口，支持VGA显示输出。同时，可以支持SPI可信模块用于可信计算扩展。

龙芯7A1000



龙芯3A2000

政府此次发力，也是国产芯片崛起的一个转折点，我们应当对国产芯片攻克核心技术抱有信心，我们目前的技术、环境都不如国外成熟，需要更多时间的摸索前进，也许有一天我们的国产CPU就能跻身世界前列，在全球市场占有一定的地位。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：国产CPU的心酸泪 努力攻克核心技术却被说原地踏步http://news.zol.com.cn/691/6913224.html