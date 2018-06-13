苹果笔记本又出故障？无Bar版要注意了

据美媒报道，上周苹果向 Apple Store和部分授权服务商发布了最新的售后备忘录，其中表示：部分 2017 款 13 寸 MacBook Pro 存在硬件问题，并且问题十分严重，必须更换主板和SSD才能继续使用。

目前还不清楚为什么要同时更换主板和硬盘，国内用户也不用紧张，如果你的17 款MacBook Pro出现问题也可以立刻去Apple Store进行维护。





MacBook Pro

同时最新消息表示，目前出现故障的机型主要是没有Touch Bar的低配MacBook Pro，如果你是高配版暂时不用担心。只要是设备没有人为损坏或是进水，苹果会免费进行售后维修。



MacBook Pro（Touch Bar）

2017款MacBook Pro 只是16款的日常升级，更强的处理器，外观并没有明显变化，而大家期待已久的18款MacBook Pro可能会在今年9月同新iPhone一起发布。





目前可以知道的是，外观依旧不会有明显变化，只不过会更新Intel第8代处理器，同时可能还会添加一个T1协处理器辅助，可以保持系统在低功耗下运行。从之前的跑分网站Geekbench曝光的跑分也可以看出，新款MacBook Pro跑分有提升，同时最大内存可能会达到32GB。



新款MacBook Pro跑分

这次的售后风波并不会影响到MacBook Pro的销量，毕竟MacBook Pro依旧是一款非常出色的笔记本，如果不考虑售价，你会选择购买一款MacBook Pro吗？

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