全面屏手机最终体？它还可以再进化吗

昨日晚间，具有着特殊意义的vivo全新旗舰机vivo NEX正式发布了，为此我们也看到了一款没有刘海的全面屏手机，虽然还是略微留了一点下巴，但是截止到目前为止，它的屏占比也称得上是“手机之最”了。其实在这之前，关于这款vivo NEX的消息也是铺天盖地，而它最终的出现也没有让人们失望。为此，很多人就要问了：“难道这就是全面屏手机甚至可以说是完全体了吗？”从目前来看也许可以说是基本确认了。





提及全面屏，我们不得不回到2017年，因为这一年是全面屏手机萌发的一年。以iPhone为例，在iPhone X没有发布之前，对于它的猜想可以说是精彩纷呈，从全面屏到屏下指纹再到无Home键，当时的网络上几乎被iPhone霸屏。然而随着iPhone X的问世，它也被推上了风口浪尖，齐刘海式的全面屏也成为了备受争议的焦点。





在iPhone X之前，三星S8以及小米MIX 2的发布让我们看到了除了刘海屏以外的两种不同的全面屏。但是无论是iPhone X的刘海屏、三星S8的上下对称全面屏还是小米MIX 2S的下巴全面屏它们距离理想型的全面屏还有一定差距。作为全面屏手机，屏占比100%是它的终极目标，而在此之前即使是iPhone X也有个刘海挡住了它通往屏占比100%的路。





幸运的是，vivo NEX让我们看到了最接近屏占比100%的全面屏手机，抛开其他不谈，就看屏幕来说vivo NEX确实让我们看到了科技的进步。如果说vivo NEX就是全面屏手机的最终形态还是有些争议的，而它的争议点就是下巴。当然，我相信未来对于下巴这个问题也是能得到解决的。

2018年是全面屏手机井喷的一年，我们看到了太多新品全面屏手机，虽然它们大多数都是以刘海的形式示人，但是这也让我们知道了刘海其实也是一种先进的技术。然而，随着vivo NEX的出现，我们也越来越相信屏占比100%的全面屏手机将会在不久的将来出现，这或许就是科技的魅力所在吧！也许有人会说手机屏幕挡住了我们未来的路，但是我们不得不承认这块屏幕也能让人们找到改变世界的路！



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