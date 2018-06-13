A站遭黑客攻击！近千万条用户数据泄露

Acfun被快手收购刚过去不久，今日又发生了重大事件。6月13日凌晨，Acfun发布公告称遭受黑客攻击，造成了近千万条用户数据外泄，其中包括了用户ID、用户昵称、加密存储的密码等信息。

Acfun恳请在2017年7月7日后一直未登录过的用户，尽快修改密码。如果在其他网站使用同一密码，也请及时修改。笔者貌似就属于此类用户，在今日上午也收到了A站的短信通知。





公告中声明，在2017年7月7日后有登录行为的账户其密码是安全的。因该日期后Acfun升级了用户账户系统，账户会自动升级使用强加密算法策略。

快手对于此事件回应称，非常关注此事对于用户造成的影响，并且会密切注意事态发展。同时在技术和资金上全力支持A站提升安全能力，避免类似事件发生。

下图为Acfun官方公告全文：



图片截取自Acfun官网

而A站网友们对于此事的看法则显得比较淡定...“真不懂这些黑客盗我们这些穷X单身狗的号能做什么。”“休想骗我登录。”“大家注意了，哪个UP主香蕉数暴涨，谁就是凶手。”

总体来说A站对于突发事件的反应很及时，并做出了一系列后续动作，有效地降低了事件影响。相信在快手如今全方位的支持下，Acfun会逐渐步入正轨。同时在此笔者也想再次提醒一下大家，现如今数据安全问题值得我们每个人重视起来，我们应在自己力所能及的情况下保护好自身的数字资产。

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