【科技早餐】

传美团已递交IPO申请书：下月赴港上市

近日有知情人士爆料，美团计划本月提交60亿美元香港IPO申请。美团最快会在今年9月在香港IPO，估值600亿美元，上一轮估值300亿美元。王兴上周去香港见投行的人，商讨IPO事宜。此前，有消息称美团点评将于6月22日提交IPO申请，对此美团点评官方回应称不予置评。

Zol点评： 美团的上市计划，或许在这个月就将见分晓。



早报： 传美团已递交IPO申请书：下月赴港上市（图片来自于ifeng.com）

【行业热闻】

●航旅纵横回应社交功能问题：未泄露隐私

针对近日航旅纵横上线的新功能虚拟客舱引发的巨大关注和争议，航旅纵横方面昨天接受了腾讯科技采访，对推出该功能的初衷及产品设计思路进行了回应。面对外界有关“虚拟客舱”的质疑声音，航旅纵横表示团队非常重视，会进一步完善产品。同时，航旅纵横方面还表示，此功能展示的不是个人的真实身份信息，均为头像、昵称、标签等可编辑的信息，标签由用户自行添加，热力图进行了虚化处理。因此，他们并没有泄露用户的个人隐私。

●微软可折叠设备年底推出：不出意外两块屏

关于微软可折叠设备的谣传还有很多，而且近期不断有相关的专利被曝光，至少证明微软内部正在进行研发。英特尔坚信双屏设备有望在今年年底之前商用，而英特尔也有类似概念设备，这一设备会在今年12月份发布。其他厂商也有望在2018年推出同类产品。虽然微软官方并未明确提及，但相信微软不会缺席这场盛宴。据此推算，微软的类似设备也将在今年年底之前推出。

●阿里文学推出天猫读书：发展AR看书等场景

近日，阿里文学对外宣布与天猫图书联合推出全新数字阅读产品天猫读书APP，即日起，用户在淘宝、天猫购买部分纸质书时可同时购买其电子版。阿里巴巴文化娱乐集团CFO、阿里文学CEO宇乾表示，“天猫读书的上线将加快纸质书电子化的进程，为用户提供更加丰富的阅读场景，并在碎片化时间内让用户能够获取更多优质内容。”

●富士康回应工会涨工资要求：积极协助各方沟通

富士康工会今日发布声明，针对员工透过集团内诉求渠道反映的园区周边城中村改造导致租房难的情况，集团相关单位已经知悉并进行走访调研；后续集团工会将积极协助员工，做好同政府、社区及第三方开发商的沟通工作。不过，除了富士康工会发布的声明，富士康公司并未直接回应员工涨工资要求。

●三星S9/S9+成四月最畅销手机：超越iPhone

专业机构Counterpoint Market Pulse刚刚公布了一份最新的调查报告，根据报告结果显示，今年4月全球最受欢迎智能手机第一名和第二名分别是三星Galaxy S9+和Galaxy S9，而苹果iPhone X、iPhone 8 Plus和iPhone 8分别位列三到五位。

●中兴13日上午复盘：解聘替换所有高级副总裁以上领导

昨天晚间，中兴通讯在A股、港股发布公告称，中兴通讯和全资子公司中兴康讯已与BIS达成《替代的和解协议》，以替代中兴通讯于2017年3月与BIS达成的《和解协议》。BIS已于2018年6月8日（美国时间）通过《关于中兴通讯的替代命令》（以下简称“2018年6月8日命令”）批准协议立即生效。

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