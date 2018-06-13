就在昨天早间，各大媒体纷纷放出一个重磅炸弹，那就是国内游戏厂商完美世界将与美国的Valve公司合作，把游戏平台Steam正式引进中国。随后，完美世界也官宣了这则消息，不过他们并没有提及引进的具体时间，传言中这个时间是在今年年底。



Steam引进国内 难道不能愉快喜加一了？（图片来自于tech.qq.com）

这则消息之所以会引起热议，主要还是来自于两个方面。一方面目前Steam仍旧处于一个灰色地带之中，游戏是没有通过国家文化部门审批的。另一方面就来自于完美世界本身对于单机游戏领域的涉猎程度不足，许多玩家也担心他们能否胜任代理Steam这一角色。

根据目前所获得的消息来看，完美世界与Valve的合作是从本周一开始正式生效。双方的此次合作并不涉及任何股权交易，也就是说Valve公司与完美世界及其子公司均不存在关联关系。

双方此次的合作内容主要包含以下三点：完美世界在中国大陆地区建立、运营及推广 Steam 中国；Valve 公司为 Steam 中国的上线及运营提供软件授权及相关技术支持，同时授权完美世界在 Steam 中国的推广中使用其商标及相关宣传资料；完美世界负责将 Steam 海外游戏产品引进至 Steam 中国并进行本地化等相关工作，同时负责推荐及支持中国游戏产品在 Steam 中国的发行及运营。

事实上，Valve此前就已经与完美世界建立了良好的合作关系。DOTA2是完美世界与Valve公司的第一次合作，此后在2016年的时候，完美世界正式代理Valve旗下的涉及游戏《反恐精英：全球攻势》。就在最近，完美世界刚刚主办第一届CSGO亚洲邀请赛。可以说，完美世界对于DOTA2和CSGO无论是在电竞赛事领域还是游戏推广的角度都做出了巨大的贡献。

许多人质疑完美世界的一个主要原因在于，这家公司并没有在国内推出过多的单机游戏，因此如果让他们来代理这样的一个包含大量单机游戏的平台，送审以及其他的一些问题上很容易产生一些问题。

然而在笔者看来，这样的担心其实是多余的。虽然完美世界在国内无法与腾讯网易等公司竞争，但在海外，完美世界仍旧是一家行业地位比较高的公司。在上市之后的一年，完美世界每季从海外授权中可以获取费用约人民币1800万元，占据总收入的六分之一。也就是说，这家公司算得上是很早进军海外市场的中国游戏厂商。正是由于这样的知名度，才促成了完美世界与Valve公司的代理合作。

另外一个受人关注的关注的问题，无疑是中国版Steam将会对于现有的steam国区产生怎样的影响。公告中明确表示：“本协议的履行尚需一定的时间，预计对公司本年度经营成果无重大影响。”也就是说，中国版Steam起码要到2019年才会真正落地，短期内对于普通玩家并不会产生影响。

不过，中国版Steam终究会引入。完美世界也明确提到，他们将会负责把 Steam 海外游戏产品引进到中国并进行本地化等相关工作。一旦引进势必会涉及到相关审批问题。不仅如此，现有国区用户的库存游戏也将会是一个问题。

据笔者分析，有微软和PS4国区的前车之鉴，完美世界此次的中国版Steam应该不会完全堵住原有国区用户，已经购买的游戏应该也不会受到影响。不过，之后的中国版Steam在审核游戏方面势必会与现在的杉果等平台看齐。完美世界对于中国版Steam的未来并没有过多解释，因此中国玩家所面对的未来还是扑朔迷离。

Steam如果能够通过正规渠道并且保证相关服务的情况下进入中国，对于普通玩家无疑是一件好事情。完美世界作为一家中国厂商，也会更加了解中国玩家的需求。后续的相关内容，中关村在线也将继续跟进。当然，对于中国玩家是凛冬将至还是春天来了其实并不好说。

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