工信部宽带提速降费见成效 手机流量呢

随着中国网络提速降费的不断推进，中国网民也切实体会到了宽带提速降费的巨大福利，可以看到工信部的作用是相当明显的，最切身的体会就是之前4M、10M的宽带陆续提速到50M、100M甚至是200M，而且在价格上也有个更大幅度的让利，从之前的千元也降低到七八百就能轻松包年，部分地区促销时还会有更大幅度的优惠。



宽带提速降费效果明显

这一优惠政策的实施不仅网民体会颇深，中国网络的整体水平也有了很大幅度的提高，工信部最新统计数据显示，截至4月底，中国超过95%的行政村实现光纤宽带网络通达，全国使用100M及以上宽带的用户增加3700万户，在宽带用户中占比达到47%，2018年第一季度中国固定宽带网络平均下载速率突破20M大关，达到20.15Mb/s，同比提升54.9%，这一系列数据无不显示中国宽带网络建设的显著成果。



中国网络跻身世界前列

宽带建设突飞猛进，然而反观移动网络就不那么让人满意了。在工信部推动下，手机通话漫游终于取消，但是本身通话的使用也日渐降低了，反倒是流量的使用日渐增多，而流量的资费却始终降得很不着急，现在平均每个人的流量使用也是超过1G的样子，但是购买1G的流量可不是那么便宜，让人直呼用不起流量。



提速降费还有手机流量

流量的使用量和价格一直没有很好的权衡，运营商们则想了个办法，那就是各种花样的不限量套餐，用户可以话费较高的月租费用来使用不限量套餐，虽然字面上理解从此用流量就无忧无虑了，但是还是不免有套路，三大运营商无一例外地都会在用户使用一定额度的流量后进行限速，可见无限流量也并不是想怎么用就怎么用。



不限量不应搞文字游戏

终于，近日工信部专门针对“不限量套餐”明确要求，工信部指出，“要高度重视当前‘不限量’套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。”也就是说，工信部要在移动流量规范上放大招了，首先不容运营商搞文字游戏，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。期待工信部后续动作，推送移动流量资费的合理发展。那么你手机流量每月消耗多少？话多少钱呢？

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：工信部宽带提速降费见成效 手机流量呢http://news.zol.com.cn/691/6912298.html