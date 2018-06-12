不限量套餐有猫腻？限速该整整了！

2018年是国家推进“提速降费”的第四个年头了，从取消通话漫游费，到取消流量漫游费，再到现在的规范“不限量套餐”的宣传，中国工信部对“提速降费”的推进有目共睹。特别是最近终于开始整治“不限量套餐”的夸大宣传问题了！



提速降费

6月7日，工信部相关司局组织召开会议，明确要求运营商规范宣传。2017年联通首先发布了199元不限流的“冰激凌”套餐之后，电信和移动也逐步跟进，更是推出了本地99元的不限量套餐，但是看似非常划算的套餐其实暗藏很多不合理的夸大宣传，说是不限量，但是超过一定流量额度后却会限速，可能会使上网速率降至在1Mbps左右，非常影响使用体验。



冰激凌套餐

工信部也非常重视这件事，并且发布了【工信部要求基础电信企业规范“不限量”套餐宣传行为】，文中表示：高度重视当前“不限量”套餐宣传中存在的问题，全行业立即开展自查工作，切实规范此类套餐的宣传推广行为，不得夸大宣传，对于限制条款要标示醒目。实行明码标价，对资费方案限制性条件以及有效期等需用户注意的事项，要履行提醒义务，不得片面夸大或混淆优惠幅度，确保用户明明白白消费。



工信部发文

得益于真正的不限量，芬兰一直引领全球流量浪潮。2016和2017年间，芬兰人均流量使用量分别为10GB/月、20GB/月，同期，中国人均流量使用量分别为770MB/月、1775MB/月。而根据Rewheel的调研数据，芬兰流量平均价格约1.5元/GB，国内去年12月数据显示，中国流量价格约26元/GB。



提速降费

对于工信部的严格要求，国内三大运营商表示会尽快解决对于“不限量套餐”的夸大宣传。中国移动还表示，今后的大部分套餐会采用和欧洲国家相似的“不限流量、到量限速且不扣费”的规则，欧洲国家的主流套餐皆是如此，比如订购了10GB的流量，使用完10GB之后超出的部分，运营商会限速，但是不会额外扣费，让用户放心使用。希望经过调整以后，大家使用流量会放心一些，那么你最期待哪些优惠政策呢？

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