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    熊孩子没法得瑟了，微信亲属卡来了！

      [  中关村在线 原创  ]   作者：周广文

    近日，有部分用户发现在“微信钱包”内多出了一项”亲属卡“功能（此功能目前处于灰度测试阶段，部分用户可能无法上手体验）。进入后发现这简直是一款遏制”熊孩子“乱花钱的利器！笔者下面就为大家详细介绍一下这项新功能。

    首先，点击微信页面右下角的【我】，接着点击【钱包】，我们就可以顺利进入【微信钱包】页面了。接着，在钱包页面点击右上角的小方格（下图中已为大家圈出），进入【支付中心】页面。

    图片截自微信

    此时，我们已经可以看到，位于支付管理下方的就是【亲属卡】了，点击进入吧。

    图片截自微信

    在【亲属卡】页面我们可以了解，此功能顾名思义，不仅仅可以遏制”熊孩子“乱花钱，同时还能帮助父母付款，真的方便贴心。

    图片截自微信

    点击【赠送亲属卡】，页面显示父亲、母亲各可以被赠予1张卡，子女则有2张（可能是考虑到2胎政策）。

    图片截自微信

    这里笔者选择赠送母亲1张亲属卡后，将出现微信好友列表以供选择，选择完毕后我们就进入了【设置额度】界面。每月消费额度区间是0.01-3000.00元，输入超过此额度的金额会出现提示。

    图片截自微信

    填好之后需要输入支付密码，点击【赠送】，亲属卡就算赠予出去了，等待对方领取即可。扣款方面系统会依照平时的优先扣款顺序。对方领取【亲属卡】后，在微信钱包里会多出一张银行卡。今后在微信支付时可选择优先使用【亲属卡】付款，但类似红包、转账、理财能场景目前还不支持。

    过去父母给我们零花钱都是纸币，而在如今的时代儿女若想购买物品，一般都是使用大人的手机进行支付。这也就导致了”熊孩子“玩游戏充钱无数的现象。【亲属卡】功能等同于为儿女创建了一张银行卡，零花钱的额度可以随时增减，【亲属卡】的另一项功能与之前淘宝的亲情号与亲密付十分相似。可以预见，这是互联网时代有效的解决方案之一。

    对于家庭内部的联结方式，笔者又想到了苹果的【家庭共享】功能，即家庭内1位成员购买过的APP可以免费由其他5位成员使用，这也不失为一种巧妙的解决途径。

    身处互联网时代的我们，生活方式相较于20年前已经天差地别，一切沟通与交互都更会变得更有效率。

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：熊孩子没法得瑟了，微信亲属卡来了！http://news.zol.com.cn/691/6912077.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/691/6912077.html report 1685 近日，有部分用户发现在“微信钱包”内多出了一项”亲属卡“功能（此功能目前处于灰度测试阶段，部分用户可能无法上手体验）。进入后发现这简直是一款遏制”熊孩子“乱花钱的利器！笔者下面就为大家详细介绍一下这项新功能。首先，点击微信页面右下角的【我】，接着点击...
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