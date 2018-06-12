iOS 11最终章？它的作用真的可有可无

随着上周WWDC2018的落幕，果粉们对iOS 12的呼声也是越来越高。对于iOS 12仅仅是各种速度的全面提升就能够让大多数果粉们情绪高涨，为什么这么说呢？因为iOS 12可以说在一定程度上缓解了老款iPhone用户的压力，让他们手中的iPhone 6和iPhone 6S等老款机型重获新生，这怎能不让他们兴奋不已呢？虽然目前iOS 12的公测版还没有上线，但是它的测试版已经可以从一定渠道去更新了。





iOS 12来了，那么苹果对于“即将离去”的iOS 11又做了什么呢？在今天的凌晨，苹果方面放出了iOS 11.4.1的测试版，而笔者相信甚至有很多人连iOS 11.4都还没来得及更新。这次的iOS 11.4.1测试版是它的第二个测试版，虽然已经向开发者推送了，但是这次版本对于用户来讲似乎可以称得上可有可无。因为这次的iOS 11.4.1第二个测试版主要是修复系统的版本和稳定，至于其他方面没有任何改变，因此预计一部分人可能不会更新这个版本。





当然，我们从它的命名上也能够看出来这是一次微乎其微的系统更新，那么它回事iOS 11的最终章吗？从目前的形式来看我想它也许就是为iOS 11画上句号的最终版本了。一个系统的终结伴随着另一个新系统的开始，我相信iOS 12的出现会让许多果粉们忘掉iOS 11带给我们的一系列问题，也希望即将到来的公测版iOS 12系统能让更多iPhone用户受益良多。

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