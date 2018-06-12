早报：工信部承诺流量资费将调低 降幅可达30%

【科技早餐】

工信部承诺流量资费将调低：降价幅度可达30%

在今年全国两会期间，工信部部长苗圩在人民大会堂“部长通道”回答记者提问时表示，在移动流量资费方面，除了7月1日起要取消移动流量的漫游费之外，还要促进移动流量每G每个月的资费下降，到年底移动流量资费要比去年下降30%以上。就在最近，工信部再一次表示，今年将进一步落实好提速降费的各项措施。

相关负责人表示，2018年工信部会同有关部门和企业，组织实施“深入推进网络提速降费 加快培育经济发展新动能2018专项行动”，将使广大消费者和全社会进一步享受到信息通信发展带来的成果。

Zol点评： 流量费用一降再降，那么老用户的矛盾势必将再次摆在台面上。



工信部承诺流量资费将调低：降价幅度可达30%（图片来自于sohu.com）

【行业热闻】

●百度发布自研智能音箱：尝鲜价仅售89元

继三个月前发布小度在家智能视频音箱后，百度于昨天下午再次推出新品智能音箱小度音箱，此款音箱由百度自研，定价249元，但尝鲜价只需89元。百度智能生活事业群组总经理景鲲表示，小度是百度智能助手的简称，是百度智能音箱新的品牌。

●腾讯与浦发签署战略合作协议：推动银行数字化转型

昨天下午，腾讯与浦发银行在深圳腾讯公司总部签署了全面战略合作协议 。双方将重点围绕金融科技领域，在云计算、大数据、支付结算、反欺诈、人工智能、生物识别、区块链等多个维度深化合作。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾、浦发银行董事长高国富出席签约仪式，腾讯金融科技副总裁马晓东、浦发银行副行长潘卫东分别代表双方签署协议。

●传小米找到筹资新渠道：发行CDR可得50亿美元

昨天，小米正式向中国证监会提交CDR上市招股书。招股书披露，小米在筹备中国境内发行CDR的同时，同步筹备于中国香港上市。换句话说，小米预计将实现在香港和境内两地上市。据悉，小米正在考虑通过发行CDR筹资50亿美元。

●微博与央视体育达成战略合作：可播出世界杯视频

近日新浪微博方面表示，已与中央电视台体育频道正式达成俄罗斯世界杯官方合作。据悉，2018俄罗斯世界杯期间，双方将在赛事内容、节目内容、CCTV5账号矩阵运营、互动产品运营等多个方面展开深度的合作。

●3D Touch发明者离开苹果：加入地图初创公司

根据路透社报告， Avi Cieplinski 已经离开苹果公司，并加入了一家地图初创公司 Mapbox。Cieplinski 将主要负责开发 AR 增强现实相关的功能。Cieplinski 曾参与开发了很多 iPhone 功能，并且是 3D Touch 和线性马达 Taptic Engine 联合发明人。加入苹果之前，Cieplinski 曾经在推特工作。

●高通与苹果纠纷即将解决：苹果欠费或达45亿美元

据外媒报道，在经过一年多的恶意指控和一连串的诉讼与反诉之后，苹果与高通之间规模达数十亿美元的法律纠纷即将有所眉目。美国、中国和德国这三个最重要市场举行的听证会，将很快能够决定苹果是否能够通过迫使全球最大芯片制造商之一的高通更改其合法业务，来省下数以十亿美元计的专利费用。

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【科技杂谈】

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