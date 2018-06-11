双曲面？结构光？OPPO Find X完全满足

OPPO的Find系列从2014年发布了Find 7之后，一直没有更新这条产品线。在今年6月19日，OPPO终于要在法国巴黎举办Find X全球发布会。OPPO首次选择在国外发布手机，可以看出OPPO对产品的自信和冲击高端市场的决心，毕竟我们已经等了4年了。





Find 7



OPPO Find X哪些亮点最值得关注？

1、最高端的硬件配置，你能想要的都会有。比如：骁龙845、8GB内存、5倍无损变焦镜头、无线快充等等。



OPPO的5倍无损变焦

2、骚气十足的外观设计，还记得 find 7下巴的呼吸灯？这个设计有望在Find X上重现，并且可能会有双曲面屏版本的Find X，最近有消息爆出OPPO向三星订购了一批曲面OLED屏幕，可能会在Find X后续的升级机型上使用，至于6月19日的发布会有没有双曲面屏的Find X还未可知。



呼吸灯设计

3、结构光人脸识别和屏下指纹至少会有一个，目前消息看来很可能会上结构光人脸识别，从曝光的Find X前面板可以看出，依旧是刘海屏，但是刘海区域没有想象中的宽，能否放下结构光所需要的全部传感器还需要确认。很可能会像小米一样，会有一款更高端的结构光+屏下指纹版本。



网爆Find X面板（来自微博@包纸科技）

总之，这次即将发布的Find X很可能会是一款没有明显短板的水桶机，能用上的功能一个不会少，当然代价一定是有的，价格可能会突破5000元。如果能有一款手机，在性能和外观上都很激进并且不计成本的用料，相信消费者也会认可这种高售价。而不是把消费者当小白，用低配高价的策略赢取高利润。





最近OPPO的Find X和即将发布的vivo NEX都展示出了国产机的实力，真全面屏时代越来越近，冲击苹果和三星的中国手机厂商也越来越多，高销量使得国内厂商在供应链上有更强的话语权，这也是一种优势。即使目前基础硬件实力还远不及韩国日本，但是近几年国内也不乏像麒麟、坚果等处理器的研发整合，并且在内存和屏幕上都有了长足的进步，相信随着国内手机厂商在国际舞台扮演越来越重要的角色，我国基础硬件实力也会逐步跟进提高。



左vivo NEX、右OPPO Find X

OPPO Find X和vivo NEX你最期待哪款手机呢？小孩子才做选择题，我一般都是全要！

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