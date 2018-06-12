E3游戏大展是玩家们一年一度的盛宴，而作为打头炮的微软也给玩家交上了一份满意的答卷。无论是游戏阵容，还是网络服务的提供，微软都让玩家看到了他们的诚意。当然，这一切的努力，主要是源自微软对于游戏业务的重新重视。



多管齐下 微软重新重视游戏业务不只是说说（图片来自于xbox.com）

在一系列游戏轰炸之后，微软公布他们对于Xbox主机的未来计划。云服务和人工智能，这些微软在其他领域领先的技术终于引入到了游戏上。除此之外，微软也宣布他们正在努力的研发下一代主机。可以这么说，本次E3发布会基本代表了微软未来三年对于游戏业务的一个发展方向。

微软Xbox部门对于未来的布局主要分为三个部分：游戏的串流、AI技术增强游戏性以及新主机的研发工作。这其中，游戏的串流和AI增强都是来自于现有的云计算和人工智能技术。这些技术是微软能够成为行业市值前五公司的原因，而现在他们终于要更多的运用到Xbox上。

Xbox与Win10之间的串流一直是微软所重视的。早在2015年的时候，微软就已经推出了Windows 10与Xbox One进行串流的功能。玩家可以可以将 Xbox One 上的游戏串流到运行 Windows 10 的 PC 上，并支持更多的控制和操作。同时，Xbox One的配件也和Windows 10全部打通。

不过，本次E3发布会上微软提到的串流就没有那么的简单了。之前的串流之所以可以实现，主要是因为Xbox One和Windows 10系统的架构是类似的。微软计划未来让智能手机也可以支持Xbox的主机游戏，这其中就涉及到了云运算技术，并非是Xbox One与Windows 10之间的串流那么简单。

众所周知，随着智能手机性能和屏幕的不断进化，主机游戏串流到智能手机上已经逐渐成为了可能。此前索尼已经在自家的Xperia系列手机上推出了遥控功能，而微软则希望更近一步，把真正的串流功能带到智能手机上，并让玩家可以实现随时随地游玩主机游戏。

这样的理念其实非常有市场。去年Nintendo Switch正式推出，这样随时随地便携游玩就让许多厂商真切的意识到了其中的商机。因此，微软明确提出开发串流游戏服务，是一个非常明智的做法。

人工智能技术同样是微软引以为傲的领域之一。虽然他们在2016年才刚刚成立了人工智能部门，但是在短短两年之间微软在AI方面就动作不断。除了最近刚刚收购代码托管平台GitHub之外，最近几年间微软就已经收购了超过五家的人工智能公司。

就在去年8月份的时候，微软公司修改了其制定多年的愿景，AI是他们优先级最高的业务。为此，微软宣布取消“Windows 和设备”部门，取而代之的是，分设成“体验与设备”和“云计算与人工智能”两个事业部。微软发展AI的决心不可谓不大，而游戏中AI的智能程度也直接决定了玩家的游玩体验。因此，微软在游戏领域引入人工智能技术也是一件顺理成章的事情。

在发布会的最后，微软还提出了新主机的开发计划。Xbox部门负责人菲尔·斯宾塞只提到了下世代主机代号为Scarlet，并表示这款主机已经处在设计和架构之中。从斯宾塞的表态来看，我们起码还要两年的时间才能够看到这款主机，也就是说这款代号为“Scarlet”的主机将会在2020年上市。

就像文章开头所说的那样，微软在今年E3上拿出的不仅仅是游戏的盛宴，而是向人们展示了他们未来三年的发展规划。他们对于拥抱新技术这件事从来就不吝啬自身的精力，相信玩家们也会真正的回馈这份努力。

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