9岁女孩《堡垒之夜》成瘾已被强制治疗

《堡垒之夜》可以说是目前继《绝地求生》之后最为火爆的游戏之一。前者是一款百人PVP竞技射击游戏，可以搭建建筑工事，不久前更是加入了类似“吃鸡”的玩法，一时间让玩家们欲罢不能。

然而游戏成瘾问题是一个无法回避的话题。大部分成年人有着良好的自控力，但对于未成年人来说面对如此好玩的游戏，是否会沉迷就要因人而异了。



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据外媒报道，英国的一位9岁的小女孩就因对《堡垒之夜》严重成瘾，目前正接受强制治疗。这位小女孩的瘾到了什么程度呢？即使憋到原地尿裤子，也绝不离开XBOX......

自从今年1月，女孩的父母为其爱女购入一台XBOX，下载了《堡垒之夜》之后。短短2个月的时间，就接到老师的电话反映女孩上课经常睡觉，并且成绩下滑严重。

父母后来尝试让女儿多做一些户外体育活动，期间仍为其支付每月50美元的XBOX费用。但情况并未发生好转，父亲一次偶然发现女儿凌晨还在打游戏，逼问过会才得知其经常打到凌晨5点，一天玩10个小时。



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笔者小时候也是一个坐在电脑前就挪不了屁股的孩子，假期和兄弟姐妹们玩游戏到凌晨也不罕见，但慢慢发现这样其实是很疲惫的。如果中间出去溜达一圈散散步干点其他事情，与这个世界重新联结起来，整个人的精神状态就回来了。

除非打职业，游戏什么的不是我们生活的主旋律，我们没必要为了这个一项娱乐活动放弃生活中其他所有的风景，不是吗？

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