手机能玩主机游戏？微软或将让其实现

提及主机游戏机行业，现在在人们脑海中率先浮现的便是索尼的PS、微软的XBOX以及任天堂的Switch，它们三者当中，前两者都属于电视游戏机，而后者则属于掌上游戏机。抛开Switch不谈，单看XBOX和PS，它们有着非常重要的竞争关系，对于它们而言，用户的选择异常关键，而随着时间的推移，它们的产品只能是越来越好，竞争也是越来越激烈。





就在今天的凌晨四点，微软E3发布会也是如期而至，正如我们所期待的那样，多达50款游新游戏都已经陆续亮相，这也让非常多玩家兴奋不已。除此之外，还有一个消息不仅能让钟爱XBOX的用户们欣喜，它还能够让大多数喜欢用手机玩游戏的用户们惊喜万分。那就是微软方面正在开发串流游戏的服务，这就能够让玩家在更多的设备上去畅玩主机游戏，而这也包括了现在大热的智能手机。





用智能手机玩主机游戏？这看起来不太可能的事情在未来似乎也要变成现实。如今的智能手机再也不只是打电话和发短信的工具了。对于游戏而言，手机也有着非同凡响的意义，自从《王者荣耀》和《荒野求生》等游戏的出现，我们渐渐意识到了手机游戏对于很多人而言都是非常受欢迎的，后续游戏手机的出现就让人们看到了手机游戏的前景。

这次微软方面的串流游戏服务也更让我们能在手机中体验到不同的游戏体验，而这个功能最先将会在XBOX、手机以及PC端实现。虽然目前它上线的具体时间还不曾得知，但是相信这一天离我们也不会太远了！

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