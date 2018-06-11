【科技早餐】

市场监管总局规范618：不得先涨价再降价

近日，国家市场监督管理总局日前召开“6·18”网络集中促销活动行政指导座谈会，要求“6·18”网促网络交易平台经营者不得采取先涨价再打折等欺诈行为。同时，总局还会监督促销经营者自觉履行促销活动义务，遵守《网络购买商品七日无理由退货暂行办法》等相关规定，不得利用格式条款侵害消费者合法权益。

Zol点评： 被诟病了许多年的价格小把戏，这次没法再搞了。



早报：市场监管总局规范618 不得先涨价再降价（图片来自于http://tech.qq.com）

【行业热闻】

●贝佐斯个人财富持续增长：一周增加33亿美元

据外媒报道，受益于亚马逊股价在今年飙升42%的推动，作为全球当前唯一一位千亿富豪，亚马逊创始人、首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在本周又增加了33亿美元。贝索斯目前持有亚马逊大约16%的股权。这部分资产占到他个人净资产的大约95%。鉴于此，亚马逊股价的走势将会对贝索斯的个人身价构成直接和重大影响。

●三星继续称霸全球半导体市场：扩大领先优势

据国外媒体Business Korea报道，今年，三星电子继续维持在全球半导体行业的龙头老大地位。随着英特尔的增长放缓以及内存半导体市场的繁荣，三星电子很可能连续第二年称霸半导体行业。

●企鹅号回应微视补贴问题：严厉打击虚假招募

针对近期有关企鹅号“达人计划”补贴规则变更、补贴不到位等相关传闻，企鹅号对微视补贴相关情况进行了说明。企鹅号负责人陈鹏表示：“新规调整对于机构和达人来说是一个利好消息，我们也预估对达人们的整体补贴将会因此有不同程度的增长。”同时，一些内容创作者也在反应补贴不到位的问题。对此，企鹅号表示高度重视，将协助大家与机构一并核实情况，妥善解决到底。微视也将协助达人处理与机构结算的问题，并将严打虚假宣传的机构招募行为。

●工信部称电信企业将开展流量套餐业务自查

上周末，针对基础电信企业“不限量”套餐隐藏限制条款等宣传问题，工业和信息化部相关司局组织召开会议，明确提出有关要求。会上，三家基础电信企业均表示将严格落实会议要求，立即开展自查，规范宣传经营行为，确保用户明明白白消费。

●小米上市又有新动向：下周香港进行路演

小米公司的上市进入了最后的冲刺阶段。随着香港联交所审批上市申请，据外媒最新消息，下周一开始，小米将对港股上市部分展开上市之前的机构营销（“路演”）。英国路透社引述知情人士报道了上述消息。

●Google Pixel 3XL谍照流出：背部有玻璃部件

近日，XDA成员meraz9000昨晚放出了Google Pixel 3 XL 清晰真机图，顶部刘海基本被确认，双前置摄像头传感器和传感器被安排其中。新的图像还展示了令人惊讶的玻璃背板，这意味着Google Pixel 3 XL 拥有无线充电技术的可能大大提升。

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