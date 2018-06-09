宏碁携手中国传媒大学举办首届电竞产业论坛

6月8日，以“媒体、艺术、文化”为主题的第十三届亚洲传媒论坛在中国传媒大学正式召开；当日下午，首届电竞产业分论坛在新图书馆“圆形报告厅”成功举行，在国家体育总局体育信息中心的指导下，此次分论坛由传媒大学艺术学部与宏碁中国联合主办，并广邀电竞产业链各环节代表出席和发表演讲，吸引了各高校、产业链各环节企业代表以及传媒大学在校学生踊跃参会。





与会嘉宾合影



此次电竞产业分论坛以“中国电子竞技产业发展与数字媒体艺术人才培养” 为主题，充分探讨了产业现状与趋势、电竞专业人才的培养以及共同推进中国电竞产业蓬勃发展等话题，并聘请与会产业代表加入高校电竞联盟，打造产业进一步升级的基础平台。

传媒大学副校长刘延平教授为论坛做主题开场，将高校对电竞产业的关注与投入提升到了战略层面，也为产业链各方的深入探讨奠定了前瞻且务实的基调。





中国传媒大学副校长 刘延平教授



宏碁中国副总裁暨消费业务总经理王楠的演讲中，提到中国游戏市场规模占据全球份额近三成（全球达8,757亿元人民币，中国2,387亿元人民币），而在电竞领域，拥有3.2亿用户的中国市场，规模高达882.7亿元人民币，同比增长速度超过30%。国家近年来对电竞产业的政策支持力度正在不断加大，未来的发展速度还将进一步提升。





宏碁中国副总裁暨消费业务总经理王楠发言



面对这样庞大的市场，宏碁作为全球领先的电竞产品和服务提供商，在职业电竞设备的研发与应用层面走在产业前沿。掠夺者系列电竞产品在广大电竞爱好者中广受赞誉，并与多项全球重要电竞赛事达成合作并提供设备支持。面对26万的电竞专业人才缺口，王楠先生还特别提到，教育界和企业已经开始行动。中国传媒大学首家开设了数字媒体艺术专业（数字娱乐方向），同时，宏碁与校方合作设置的全国首家电竞实验室为高校学子提供专业的设备环境与赛事策划等方面的支持，此后，宏碁进一步参与到中国高校电竞联盟的筹备中，与更多高校一起投入“教”、“学”、“研”的人才长远规划，传媒大学动画学院的黄心渊院长作为联盟的发起方，在演讲中也全面勾勒了联盟的未来蓝图。





中国传媒大学动画学院黄心渊院长发言



人才的长期储备还需要产业链上各方的多元化助力，此次分论坛上宏碁广邀产业链中的技术、装备、研究、传播等各方代表企业，正是为了开启产业合作的更大格局，相关各方也积极表达了对产业和人才的需求、信心及支持态度。

全球知名IT品牌NVIDIA资深市场总监周苑女士介绍了装备技术与赛事、与人才的紧密关联，也阐述了让职业玩家和爱好者都能感受更佳的愿景；伽马数据作为国内领先的游戏产业数据研究机构，其创始人和董事长张遥力先生与大家分享了最新的市场数据和趋势，并指出电竞产业目前的短板和未来的方向；专业媒体平台“玩家电竞”的创始人赵品齐则强调了广泛的电竞受众也是产业重要的组成部分，他们的兴趣和需求也是产业未来发展的重要参考因素，作为此次分论坛的独家合作媒体，玩家电竞也承担起提升产业传播效率和影响力的任务；此外，传媒大学的吕欣副教授和李萌老师也分别详细介绍了电竞人才在校内培养的具体计划和高校电竞联盟的工作开展。



分论坛圆桌会议

此次分论坛经过充分的讨论与交流，在电竞产业内共同探索了人才问题的解决之道，也成功地团结产业链各方，形成合力，为我国电竞产业标准化、职业化进程开启了新的篇章，宏碁所秉承的“打破人与科技的藩篱”之理念，也通过自身在电竞产业中的一系列切实行动，进一步得到了充分彰显，并带动更多伙伴聚力、助力、发力，共同为中国站上世界电竞产业巅峰迈出重要一步。

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