在上市赛跑输给虎牙之后，斗鱼直播的上市进程似乎就进入了一个不紧不慢的节奏。不过就在本周，斗鱼赴港上市的更多信息终于出现。融资消息下半年落地，那么上市的进程什么时候能够成功，或许这就是斗鱼和腾讯需要更多考虑的。



斗鱼IPO上市的一只靴子已落地 那另一只呢？（图片来自于ifeng.com

3月份的时候就已经传出斗鱼融资的消息，不过当时也仅仅是3-4亿美元。这次再传出融资的消息，就已经高达7亿美元。虽然斗鱼直播已经在首家上市的游戏直播企业竞争中败下阵来，但作为行业的领导者，斗鱼在上市这件事情上依旧留有很大的余地。

由于并没有正式上市并递交招股书，所以我们无法得知斗鱼具体的营收状况，不过从外界的声音来看，最近的斗鱼活得比较滋润。过去的一年里，斗鱼成为了亚太地区增长最快的科技公司的前三名，过去三年营收也激增700倍以上。

有人把斗鱼称作中国的Twitch，并反复将两者的运营模式进行比较。然而在我看来，双方对于直播这件事情的理解是非常不同的。斗鱼和Twitch固然都有高度的社交属性，并且对于电竞的关注度比较高，但是两者的差异还是比较的明显。如果仅仅专注于游戏直播，相必斗鱼也无法做到现在的成绩。正是向其他行业的扩展，使得斗鱼获得了现在的人气。

让我们把时钟推回到上个月，五一假期期间，第三届斗鱼嘉年华刚刚在武汉落幕。在争取IPO上市的关键阶段，斗鱼还要兴师动众一般的举办如此大规模活动，实在让人摸不着头脑。不过，数据是不会骗人的。斗鱼直播节第一天，总入园人数达到15.68万人次，直播节官方直播间观众累计1172万人次；从4月29日至5月1日24点，该直播节累计全网线上观看人次约2.3亿。

显然，斗鱼的这种线下路线是成功的。从2017年下半年开始，仿佛大多数的中国互联网人都开始进军线下市场,而做线下也成为许多科技企业最近一年的关键词。对于斗鱼这样的游戏直播公司来说，通过手中的主播资源来举办线下活动也就是一件顺理成章的事情了。

斗鱼官方自然对于上市的事宜采取一个否认的态度，这样的表态其实也是有着深意的。之前多篇有关腾讯的文章中我都曾经提到过，今年对于腾讯来说无疑是一个收获期，他旗下的腾讯音乐和腾讯视频业务都有可能拆分上市，同时一些投资的科技企业也都面临上市的十字路口，这都需要腾讯进行输血供应。如果此时出现了什么闪失，那么对于这些需要上市的企业来说都是承担不起的，因此斗鱼如此讳莫如深也就可以理解了。

目前斗鱼上市的前景我们无法明确判断，不过通过之前几家类似企业上市后的成绩也可见一斑。爱奇艺4月底发布的上市以来的首份财报显示，公司一季度营收达49亿元人民币，与上年同期相比增长57%;净亏损为人民币3.957亿元，相比去年同期人民币11亿元的净亏损大幅收窄。

同样拥有不错成绩的还有之前和斗鱼竞争“游戏直播第一股”的虎牙。2018年第一季度，虎牙总净营收为8.436亿元人民币，同比增长111.5%，去年同期为3.989亿元人民币；净利润为3140万元人民币，去年同期净亏损4170万元人民币，同比扭亏为盈。这些企业在上市之后，亏损额度都大幅度减少，由此我们也可以推测出，拥有更强盈利能力的斗鱼，势必会取得一个更好的成绩。

斗鱼的上市只是时间问题，并且上市后未来的前景也值得人们期待。现在对于他们来说，最重要的工作就是争取获得这传说中的7亿美元的融资。当然，之前斗鱼嘉年华对于其自身实力的彰显，想必可以帮助到他们继续吸引海外投资者。

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