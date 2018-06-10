蚂蚁金服新一轮融资完成 走出国的胜算有多大？

蚂蚁金服在上周对外宣布新一轮融资，融资总金额达到140亿美元。本轮除了蚂蚁金服旗下全资子公司——蚂蚁国际筹集的来自国际投资者的美元资金，还吸引到了全球资本的关注。

除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团、T. Rowe Price旗下基金、凯雷投资集团、Janchor Partners、Discovery Capital Management以及Baillie Gifford等在内的全球顶尖资本也成为新的战略投资者。

据悉，140亿美元也成为迄今为止全世界最大的单笔私募融资，而本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募，提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。

此外，资金也将用于培育新兴市场的本地科技人才，助力当地的数字化转型。

蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示：“国内国际投资者看好的不仅是蚂蚁金服以及支付宝的全球竞争力，更看好的是中国步入新时代的发展机遇。我们将与志同道合的伙伴一起，携手为更多国家和地区，带去中国成功的技术经验和模式，推动全球范围内的普惠金融发展。”





蚂蚁金服

显然，本轮融资让我们看清楚了蚂蚁金服最终是要走出国门在全世界进行发展的，那么蚂蚁金服在国际市场到底有多少竞争力，是人们感到怀疑的。

在大部分人的印象里，蚂蚁金服就是支付宝，最多再加个余额宝，是一种支付工具。既然是支付工具，那么一定会受到地域的制约。

作为支付工具，根据2017年第四季度的数据，支付宝在国内的市场份额为54.26%，无疑是这个行业的龙头老大。但是在国际市场，支付宝的优势并不明显，其海外业务也基本只局限在跨境购物的华人身上。

支付宝想要在海外打开市场，面临的问题还有很多，首先就是与传统信用卡支付习惯之间的“战争”。我们知道，与中国在移动支付方面的快速普及不同，欧美市场由于信用卡的使用习惯已经延续了数十年，人们更习惯于使用信用卡而不是掏出手机来进行支付。

其次就是与本土新兴支付工具的竞争，像Paypal、Apple Pay这样的本土产品本身就占尽了地利和人和，支付宝想要跨境作战，难度很大。

同理，作为金融产品，蚂蚁金服也没有很强的跨境的作战能力，海外本土的各大金融机构传统势力也不会轻易就让一个外来金融产品杀进来。

而且蚂蚁金服作为金融产品最大的倚仗之一其实是背后的淘宝、天猫，但是这个优势到了国外也不复存在。

因此，我们基本可以确认，蚂蚁金服想要杀进国际市场，走金融产品的路子是走不通的。但不要绝望，因为蚂蚁金服完全可以靠技术支持的路子杀进国际市场。

事实上，蚂蚁金服一直在强调自己不是一家金融公司，而是金融科技公司，未来的主要业务是利用互联网用户经营理念、技术和数据为金融公司提供技术服务，进行赋能。

数据显示，蚂蚁金服的技术服务的收入占比已经从2015年的17%上涨到了2017年的34%，预计到2021年蚂蚁金服的技术服务收入将增长到总收入的65%，成为第一收入来源。

在去年的云栖大会上，蚂蚁金服公布了BASIC战略，围绕区块链、人工智能、安全、物联网和云计算进行基础技术布局，将所有技术和能力开放给金融行业市场。

如果从这个角度来看，蚂蚁金服的国际竞争力还是很强的，原因无他——有钱有技术。作为当今世界上的第一独角兽企业，蚂蚁金服的估值已经超过了1500亿美元，受到全球资本的热捧。

另一方面，在金融技术研发上，依托充足的财力支持以及积累，可以说在全球都具有很大的竞争力。有中国市场的海量样品与经验积累，国外同类产品很难有这样的数据量训练和迭代速度。

有消息称，蚂蚁金服预计会在今年下半年或者明年上市，照这个速度，蚂蚁金服冲出国内在海外打天下也就指日可待了。

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