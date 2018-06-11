ofo难道你真就不考虑一下滴滴吗？

摩拜被美团收入麾下，哈罗单车背靠阿里活得相当滋润，小蓝车和青柠都是滴滴在一手操作，也是没啥顾虑。

想想看，现在市场上能叫的出来名字的共享单车企业，唯独ofo活的艰辛坎坷。隔三差五就被传出资金链危机，裁员、以及高管流失等等。

日前虎嗅推送的《小黄车快黄了》的头条文章，再次将ofo放在火架上“烤”。不过，ofo的创始人戴威出面否认了上述报道，更值得一提的是，ofo的员工还比往常提前一天收到了工资。

种种举措，戴威都在安抚市场，安抚军心。加上ofo在5月份推出的一系列商业化举措，这都在表明戴威要在独立的道路上走到黑。

不过就当前情势看，或许几个月之后，情况就会有翻天幅度的变化。没有永远的朋友，只有永恒的利益。



ofo创始人戴威（图片来自https://www.admin5.com/article/20171125/803310.shtml）

都在找“干爹”，ofo同样也离不开

自2015年ofo成立以来，ofo除了开始几轮外，剩余的融资都有滴滴和阿里巴巴这样的巨头现身其中。

公开资料显示：2016年10月，C轮系列，包括滴滴出行数千万美元C1轮战略投资，及美国对冲基金Coatue、小米等领投的C2轮投资，一共1.3亿美元。

2017年3月，D轮，此次融资由DST领投，滴滴、中信产业基金、经纬中国、Coatue、Atomico、新华联集团等机构跟投，总共4.5亿美元（约30亿元）。

2017年7月，E轮，此轮融资由阿里巴巴、弘毅投资和中信产业基金联合领投，滴滴出行和DST持续跟投。总共超7亿美元（约46亿元）。

2018年3月，E2-1轮，本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投，融资8.66亿美元。

因此，阿里巴巴和滴滴也是目前ofo最大的两家机构股东，可以说ofo董事会的控制权是否还被戴威控制，真不好说。

另外从估值上看，ofo短短3年时间里，估值增长了今300倍。这里面的推手基本上就是滴滴和阿里巴巴。数据显示，截止2017年E轮融资，ofo估值已达30亿美金（约193亿人民币）——而2016年4月，ofo的估值仅为1亿人民币

可以说，戴威创建的ofo在背后滴滴和阿里巴巴资金和隐形福利的银杏果跟，实现了自己的价值。

来自市场机构QuestMobile发布的月度数据显示，ofo的月活用户增至4246.84万，排名第一，摩拜最新的月活用户增至4101.27万，排名行业第二。哈罗单车月活用户为356.23万排名第三，但与ofo、摩拜差距甚远，其活跃用户规模远不及第二名摩拜的十分之一。

靠巨头的背后也有风险。首先控制权之争让ofo和滴滴之间失去了信任基础。在阿里巴巴投资ofo之前，滴滴是ofo的最大机构股东。2017年3月，ofo完成D轮融资后，滴滴向ofo派驻了管理层，随之ofo和滴滴之间的矛盾也越来越大。最终，滴滴付强团队离开。随后ofo的多次股权融资计划也被滴滴驳回，这才有了阿里巴巴后来的加入。

其次，阿里巴巴也不是善茬，早前阿里巴巴旗下的哈罗单车已经在三四线城市开始攻城掠地，其投资ofo也仅仅是缓兵之计，从最近阿里巴巴重新投资哈罗单车也看出ofo从来就不是重点。

最后，成了“弃儿”只能选择独立发展道路，但是滴滴和阿里巴巴都已经在共享单车领域开始发力，留给ofo的机会并不多，况且在未来共享出行上，滴滴和阿里巴巴的棋局更大，ofo只能越来越被被边缘化。



滴滴程维（图片来自http://news.iresearch.cn/content/2017/02/266970.shtml）

最后ofo或重回滴滴的怀抱

ofo回归滴滴或许是最好的选择，因为没有永远的敌人或是朋友，只有永远的利益。

对于ofo来讲，资金链健康比什么都重要。从2015年创立开始，ofo共计获得了10轮融资，平均3.6个月完成一轮。最近ofo的融资是今年三月份阿里巴巴的8.8亿美元。

援引自华夏时报的报道，ofo将单车作为不动产抵押，获得阿里17.7亿元的融资。第一笔5亿元的融资，ofo向蚂蚁金服旗下的上海云鑫创投抵押了北上广深四个城市的445万辆自行车，这笔抵押将于今年6月7日到期。第二笔12.66亿元的融资，则抵押了北上深杭和成都五地的部分自行车，到2020年2月到期。

也就是说，ofo按ofo每月4-5亿元的人员工资和运维等支出、及持续流出的押金计算，加上到期的抵押资金。也就说，阿里巴巴的8.8亿美元也就够ofo“烧”三四个月。因此ofo下一轮融资即将开启。

就此事来看，能够给ofo钱的人已经少之又少，腾讯方面已经全力支持摩拜；百度已经完全退出了本地化生活服务；阿里巴巴20亿全投了哈罗，况且阿里巴巴对于ofo接受医院也很低，因为ofo资产过重，并且资产状况也堪忧。因此滴滴或许就是最好也是最好的选择。

除了融资方面，ofo和滴滴搭伙好处还在于业务的相互补充。滴滴的出行业务目前已经囊括了出租车、专车、快车、顺风车、公交、代驾、试驾、租车，企业用车。共享单车是滴滴最后3公里出行的最重要的补充。ofo加入滴滴因此不用担心被边缘化。

另外在估值上，ofo在滴滴方面想会得到一个应有的体现。ofo的估值超30亿美元。参照美团收购摩拜的规模，滴滴至少要付出37亿美元的代价。可以说在钱的问题上滴滴不会发愁。

综上来看，相比较独立发展，ofo为什么不重新考虑下滴滴呢？！

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