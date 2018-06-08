iOS 12公测版到来之前苹果又做了这件事

6月5日凌晨一点，万众瞩目的苹果WWDC2018如期举行，虽然这次WWDC2018没有给我们带来之前我们猜想的iPhone SE二代以及其他的硬件产品，但是iOS 12还是没有爽约。而这次iOS 12相较于iOS 11而言也有了不小的提升，当然它也增加了一些其他功能。像速度提升、平面网页拓展成3D立体画面等等，当然还有很多其他比较有意思的功能，这些都是我们从这次iOS 12中所能看到的。





然而就在今天苹果对iOS 11又做出了一件事，那就是关闭了iOS 11.3.1的系统验证通道。iOS 11.3.1的作用是对iPhone 8以及iPhone 8 Plus用户第三方屏幕无法使用而进行修复。由此可见苹果对iOS 11.3.1系统验证通道的关闭也是可以理解的。





随着iOS 12的发布，iOS 12的测试版也已经能够更新，只不过更新的过程要比正常更新的途径要繁琐许多。而对于iOS 12公测版的发布时间，我相信也不会太远了，届时，想要更新iOS 12的用户也都能够通过正常的渠道进行更新了。

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