苹果又遭集体诉讼Apple Watch无一幸免

苹果一直以来引以为傲的品控近期不断地遭遇冲击，前一阵Macbook Pro蝴蝶键盘设计已引起了三起集体诉讼。现在Apple Watch又惹出了一起集体诉讼案。

据外媒报道，当地时间6月4日，多位Apple Watch用户在位于加利福尼亚州旧金山的法院提起集体诉讼，原因是苹果智能手表第一代至第三代产品全部存在相同的缺陷：屏幕容易破裂或脱离表体。而且，此问题通常出现在用户正常使用几天或几周之内，非人为恶意造成。



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重要的是，起诉文件中指出，“苹果从始至终就知道此缺陷的存在，但却刻意隐瞒。在收到消费者反馈时称此情况是由消费者引发意外事故造成，并拒绝提供维修和换新服务。”据悉，此集体诉讼要求苹果赔偿500万美元经济损失。

苹果方面究竟是不是明知故犯目前尚无法定论，但从之前其主动延长第一、第二代电池和后盖质保期，并承认第三代同样存在问题来看。苹果对于Apple Watch的电池确实有些缺乏信心，不排除屏幕碎裂和脱落是由于电池膨胀导致的。

苹果近年来不仅在笔记本及手表的品控上被人诟病，当家产品手机如iPhone X也相继出现了“掉漆门”、”烧屏门“、”绿线门“、以及摄像头脱落等问题。笔者认为向来以”软硬结合“著称的苹果是时候正视此类问题了，不断优化系统的同时硬件质量也需跟上步伐。

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