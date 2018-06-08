早报:美商务部与中兴和解 AppleWatch被曝缺陷

【科技早餐】

●美商务部与中兴达成和解协议：支付10亿美元罚款

美国商务部长罗斯7日宣布与中国中兴通讯公司达成新和解协议。美国商务部当天发表声明说，罗斯当天宣布中兴通讯及其关联公司已同意支付罚款和采取合规措施来替代美国商务部此前针对该公司向美国供应商采购零部件执行的禁令。

声明指出，根据新的和解协议，中兴公司支付10亿美元罚款，另外准备4亿美元交由第三方保管，然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。

Z点评：中兴“死里逃生”之后，该奋发图强了。



美商务部与中兴达成和解协议（图片来自http://www.eepw.com.cn/article/201612/341961.htm）

【行业热闻】

●工信部：支持工业互联网企业直接融资

工信部发布《工业互联网专项工作组2018年工作计划》（以下简称“《2018年工作计划》”），其中一项具体举措是“支持扩大直接融资比重”。具体看，包括支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具，优化债务结构，拓宽融资渠道；在维护国家信息和数据安全的前提下，积极服务符合条件的工业互联网企业根据国家发展战略及自身发展需要在境外资本市场直接融资。

●苹果遭遇集体诉讼 称所有Apple Watch都有缺陷

美国科罗拉多州消费者肯尼思·西卡(Kenneth Sciacca)日前苹果 提起集体诉讼，指控苹果Apple Watch智能手表从一代到三代都存在同样的缺陷。西卡称，从一代Apple Watch到三代Apple Watch，都存在同一个缺陷：即屏幕容易破裂、破碎或脱离表体。通常，用户使用几天或数周之后就会出现这种情况，而非人为造成。

●喜大普奔 苹果App Store终于添加免费试用功能

随着2018年全球开发者大会（WWDC18）的召开，苹果公司更新了其App Store开发指南。开发者和用户们都期待许久的功能——App免费试用终于被写入规则条款中。根据这份文档中3.1.1条款，“App现在可提供一个免费试用期，开放此应用的部分或所有功能。试用期可以定为14天或其他时间。但在试用开始之前，开发者必须明确标注在试用期结束之后关闭的相关服务及功能，提醒用户到时为这项试用过的服务付费。”

●谷歌宣布将禁止其AI技术武器化

Alphabet旗下谷歌部门周四称，该公司将禁止其AI（人工智能）软件被用于武器或不合理的监视措施，这意味着该公司开始为其在这个新兴业务领域中的业务决策建立标准。这种新的限制措施可能有助于谷歌管理层平息数千名员工在过去几个月中的抗议活动，他们反对该公司与美国军方合作识别无人机视频中的物体。

●首个尝鲜！小米已提交CDR申请

本周CDR（中国存托凭证）各项细则陆续公布，寻找中国创客从知情人士处获悉，小米已于今天就发行CDR向中国证监会提出申请。如果提交通过，小米或将成为第一家发行CDR的新经济独角兽公司。此前，小米已经在港交所提交IPO申请。

●拼多多现涉黄涉暴商品 回应：全面清理关闭涉事店铺

针对法制晚报有关“拼多多现违法涉黄涉暴力商品”的报道，拼多多在微博中发布公告称，拼多多高度重视，紧急排查，并启动全面、系统清理，关闭涉事店铺，下架违规商品。情节严重的店铺已被列入平台“黑名单”。法制晚报的报道称，拼多多上除了可以拼着买到又便宜又好的商品外，还有不少涉黄、涉暴力且涉违法的商品，包括开刃刀、伪基站设备、摩托车车牌及充气娃娃等。

●中国铁路启动智能高铁自动驾驶试验，最高时速达350公里

据央视新闻客户端报道，6月7日上午8时45分，试验列车自沈阳北站出发，在京沈高铁辽宁段沈阳至黑山间运行最高时速350公里。试验过程中，高速动车组实现了在车站和线路区间自动停靠、启动、运行等自动驾驶。

●2021年中国将超越韩国成全球第二大游戏市场

普华永道发布了《2018-2022娱乐及媒体行业展望》（以下简称“报告”）。报告显示，预计未来5年，中国娱乐及媒体市场收入将增加至1010亿美元，并以7.2%的复合年增长率发展至2022年，届时，该市场收入将达到3430亿美元。

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