相必这几天大家更多的目光都会放在腾讯与今日头条的大战上，然而一家在中国互联网历史上画上浓墨重彩一笔的网站，最近这两天也是动作不断。这家网站就是天涯社区，近期在同为传统社区的豆瓣上出现了一份天涯社区股权转让公告。虽然股权转让的份额并不高，但还是让人们对于天涯社区这家老牌网站的未来充满了疑虑。



天涯转让股权 区块链也救不了1.0时代bbs（图片来自于sohu.com）

社区无疑是中国互联网1.0时代诸多标志性的产物之一，当然还有聊天室等等。互联网时代的变化其实远超所有人的想象，许多仍然停留在1.0时代的古老社区都需要面临转型的压力，天涯社区也不例外。不过从现在的状况来看，他们的转型显然并不乐观。

从目前的资料不能看出，天眼社区在最近一段时间里进行了多次调整与改革，不过最终的结果都不尽如人意。两年前天涯社区曾经尝试新三板上市，去年下半年又开始进军当下最火的领域区块链，天涯社区显然一直在找寻一条适合他们发展的道路。

区块链是天涯社区近半年来多次提及的东西。天涯对这个流行的玩意儿定位很清楚，天涯社区创始人邢明直言：“区块链不是救命稻草，而是天涯重新崛起的核武器。”去年年底，天涯正式上线了天涯钻，这一代币参考了国外区块链社交平台Steemit推出的可交易代币STEEM以及Steem Dollar，当然天涯官方否定了他们这种代币与比特币的相似性。

天涯对于区块连不可谓不重视，他们已经将原本的“金融先锋”版面更名为“区块链星球”，这样的改变显然引起了众多原本用户的关注，同时国内许多炒币的用户也涌进了“区块链星球”板块。从某种意义上来说，天涯希望通过区块链提升公司经营能力，却在无意之间大幅度提升了用户数量。

不过，所有搞区块链的企业必须直接面对两个重要问题，那就是政策和资金。显然，这两点天涯社区都不沾。现阶段的政策对于区块链仍旧是一个收紧的状态。虽然有传言海南将会开放虚拟货币交易所，但随即的辟谣还是给人们当头浇了一盆凉水。因此，天涯搞区块链政策上的不确定性依旧非常巨大。

同时，另一个对于天涯社区的桎梏莫过于资金上的问题。此前新三板上市并最终停牌对于天涯的创伤巨大。目前公司市值为21.7亿元，而单单天涯钻的市值就已经超过了10亿，所以天涯的资金流如果无法跟上的话，后续发展势必会遭遇重大挫折。

天涯社区选择拥抱区块链，无疑与旧式论坛的现状有着密不可分的关系。互联网1.0时代诞生的多个论坛日子都不好过。无论是天涯还是猫扑，他们都曾经风光过。然而，他们终究是互联网1.0时代的产物，猫扑还没来得及看到互联网3.0时代就已经夭折，天涯论坛做为对于整个中国社会的影响也越来越低。十年之前，中国的大部分流行语都是来自于这些论坛，但现在微信、微博和抖音成为了这个互联网时代的主要发声渠道。

事实上，目前的中国还是有一部分论坛能够改变自己，并适应这个3.0的互联网时代，成为新式论坛。知乎和百度贴吧算得上是其中两个不错的例子。知乎诞生于2011年，定位是中国首个社会化问答网站，目前已经成长为独角兽企业。知乎毫不掩饰他们的社区性质，他们也算是目前新型社区中比较成功的一个。

百度贴吧则完全不同，它的历史一点不比天涯和猫扑短，并且也是中国互联网历史上一个会被频频提起的名字。相比其他同龄社区，百度贴吧的生命力就要高上许多。尽管贴吧身上有着诸多的争议，但在商业化以及拥抱移动化这一点上，贴吧远远把猫扑和天涯甩在了身后。

天涯社区重注区块链，明显是看到了自己在互联网2.0和3.0时代落下的东西，并希望能够借助区块链实现弯道超车。实际上，天涯凭借老牌论坛的品牌影响力来推出适应当下时代的产品才是正路，区块链是救不了1.0时代的bbs。

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