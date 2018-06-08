马斯克救命稻草:特斯拉将在中国建超级工厂

就在上个月初，特斯拉还被投资者吐槽“一文不值”。就在昨天，特斯拉公布了一则消息后，便起死回生了。

特斯拉当家人马斯克在特斯拉股东大会上披露，将在中国上海建设美国以外首个超级工厂，目前正在与上海当地政府谈判，且进展顺利，预计最快将于下个月达成协议并宣布。

该消息发布之后，特斯拉股价大涨逾9.73%，报319.5美元。可以说，这是特斯拉在经历产能受困、Model3大面积退订、特斯拉将要破产等一系打击后，马斯克终于抓住了一根救命稻草，极大的挽回了市场对于特斯拉的信心。



特斯拉创始人兼CEO马斯克（图片来自https://www.huxiu.com/article/247354.html?f=retweeted）

特斯拉上海建厂：意料之内 情理之中

据悉，特斯拉中国工厂取名为“Dreadnought”（意为无畏）， 用于生产动力电池和组装车辆。今年5月10日，工商信息显示，特斯拉（上海）有限公司（下称特斯拉上海）注册成立，注册资本金1亿元，股东为TESLA MOTORS HK LIMITED特斯拉汽车香港有限公司，法定代表人为Xiaotong Zhu（朱晓彤）。

特斯拉将在上海建厂的消息，在三年前就已经在业内传开。面对传闻，特斯拉一直是领态度处理，并且一再否认。现在，马斯克主动曝光此消息，可以说是意料之内，情理之中。

意料之内指的是，首先是中国市场是当前最大的汽车生产和消费国，当然这也包含新能源车辆。更何况中国市场也是特斯拉最大的海外市场，而贴近消费国建厂将会省下一大笔税费和物流成本，可以提高产品竞争力。

其次是，特斯拉在上海建厂的条件已经成熟，早前由于政策限制，国内不允许外企独资建厂。不过就在今年4月， 国家发改委公布了放宽汽车行业的外资股份比例限制的时间表，其中新能源汽车外资股比限制将于今年取消。与此同时，汽车零配件海关关税的降低，也在一定程度上，降低了特斯拉日后电动汽车的生产成本。

最后是，特斯拉落地中国上海也是看到了中国无人驾驶技术和前景的发展。目前上海已经对外发布了无人驾驶路试牌照，近期，无人驾驶开放道路将从5.6公里扩大到12公里，测试场景更为丰富。特斯拉倘若能申请到上海无人驾驶路试牌照，也算是提前布局中国未来智能交通市场。

情理之中指的是，特斯拉在经历产能受困、Model3大面积退订、特斯拉将要破产等一系打击后，马斯克急需要一个提振市场的事件，中国建厂则是马斯克手中的“核武器”，一方面建资本市场可以重新为特斯拉敞开口袋，继续投资特斯拉；另一方面，马斯克也是要证明特斯拉模式的正确性，提振华尔街对自己的评级。

中国建厂特斯拉能摆脱困境吗？

特斯拉所面临的问题，可以说并不在于长远，而是在于眼下。单单靠着“中国建厂”，显然不能让特斯拉走出泥潭。

眼下特斯拉的产能问题一直在拖后腿。特斯拉财报数据显示，Q1制造了24,728辆Model S和X，以及9,766辆Model 3；交付了21,815辆Model S和X，以及8,182辆Model 3，电动车交付总量为29,997辆。

相比较而言，特斯拉尚有大量订单等待交付。如未交付的Model 3订单总量就超过了45万辆。这就使得大批用户出现退订情况，一定程度上也让本就脆弱的特斯拉资金链走到了破裂的边缘。

另外，上海工厂建成后，会不会出现产能不足的问题还有待检验。如果情况不理想，上海工厂也有可能成为压垮特斯拉的最后一根稻草。

不仅如此，特斯拉早前大力推广的Autopilot现在也问题不断，因为现在技术不成熟的请款下，特斯拉过早的透支了人们对于自动驾驶的信任，从而导致了多起因为Autopilot的事故，并造成人员伤亡。第二代Autopilot硬件的延期，也使得特斯拉卖点失去价值。

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