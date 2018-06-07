微信与iOS达成一致！文章赞赏全归作者

昨日，微信公众号平台对赞赏功能进行了升级：“作者可以直接收到读者赞赏，在iOS版和Android版微信上都可以使用。”腾讯与苹果方面此次达成的一致，无疑是对原创作者最大的利好消息。赞赏将直接结算至作者零钱账户，平台方面不收任何手续费。



图源：https://mp.weixin.qq.com/s/1OI2XAaeMgq3MjuE1A9eQQ

张小龙也表示，”之前公众号的赞赏，本质上是对作者的赞赏。“结合今年1月份的公开课消息，微信一直在酝酿将订阅号独立运营，成立全新的APP。而此次的赞赏升级可以理解为完善独立APP功能的第一步。



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如今无论是图文，短视频，直播等各形式的内容平台，如何牢固捆绑住优质内容创作者是最重要的事情之一。微信将粉丝的赞赏100%给予作者，从中可以看出其诚意与决心。相信在这个竞争越发激烈的市场，今后还会有各式各样的手段来激励嘉赏创作者。内容变现时代，你准备好了吗？

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