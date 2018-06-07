早报:特斯拉将在中国建厂 谷歌或被罚110亿美元

【科技早餐】

●特斯拉正式宣布将在中国建厂 周三股价大涨逾9%

特斯拉股价大涨逾9.73%，报319.5美元。此前，特斯拉首席执行官马斯克在2018年股东大会上宣布，特斯拉将在中国建厂，工厂名称为“Dreadnought（无畏）”，将同时生产动力电池和组装整车。

今年5月10日，工商信息显示，特斯拉（上海）有限公司（下称特斯拉上海）注册成立，注册资本金1亿元，股东为TESLA MOTORS HK LIMITED特斯拉汽车香港有限公司，法定代表人为Xiaotong Zhu（朱晓彤）。

Z点评：中国建厂将成为特斯拉最后的救命稻草。



特斯拉创始人马斯克（图片来自https://t.qianzhan.com/caijing/detail/180606-3f1ddf0c.html）



【行业热闻】

●传欧盟将对谷歌母公司处以最多110亿美元罚款

据《金融时报》报道，匿名消息人士透露，欧盟竞争专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）可能在几周内就此作出判决。目前还不清楚具体的罚款金额，但欧盟委员会有权对Alphabet处以最多110亿美元罚款。消息传出后，Alphabet A类股（Nasdaq：GOOGL）马上下跌近1%。

●苹果CEO库克：中美贸易摩擦不会导致iPhone加税

尽管外界对中美贸易摩擦的担忧日益升温，但苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）并不认为该公司的旗舰手机会受到影响。“我不认为iPhone会被加税。”库克周一接受CNN采访时说，“根据我的所见所闻，目前还没看到这种情况。”苹果供应链一直以来都扎根于中国，而中国也成为该公司第二大营收来源地。

●特斯拉公布新车Model Y轮廓图 可能没有方向盘

特斯拉当前正专注于Model 3电动汽车的产量问题，但公司CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)日前却透露了下一代新车Model Y的消息，尽管该车距离我们仍有数年时间。马斯克此前曾表示，Model Y将配备与Model X类似的“鹰翼门”，它可能会是一款尺寸与Model 3相当的多功能运动车。此外，我们对这款新车的了解还十分有限。

●Twitter拟发行10亿美元高级可转债 2024年到期

Twitter今日宣布，将以私募方式面向符合资格的机构买家销售10亿美元的可转换高级债券。Twitter表示，这些可转换债券为高级无担保债券，将于2024年到期。利息每半年支付一次，但目前Twitter尚未确定这批债券的利息率，具体的利息率将在确定发行价时公布。

●北京市网信办工商局依法约谈查处抖音搜狗并责令整改

北京市网信办、市工商局针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法联合约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。

●抖音推广出现对英烈不敬内容 今日头条致歉

微博网友“@防务微观察”发博文称，在抖音的搜索引擎广告推广中借“邱少云，被火烧的笑话”进行推广。今日头条对此表示，就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。这是非常严重的工作失误，对因此引起的社会不良影响，表示深刻的道歉和反省。

●华为称从未收集或保存过Facebook用户数据

华为今日表示，从未收集或保存过Facebook用户数据。Facebook周二证实，至少与四家中国手机厂商存在数据分享合作伙伴关系，分别是华为、联想、TCL和OPPO。

●科技人才竞争加剧 微软员工薪资满意度连年下滑

据CNBC得到的一份全公司范围的年度调查报告显示，微软员工表示他们对2018年的薪酬待遇满意度不如过去三年。微软公司有86%的员工参与了此次调查。当被问到“获得的总报酬（包括基本工资、奖金、和股份）与其他公司类似职位相比是否具有竞争力”时，仅有61%的被调查微软员工表示肯定。在2017年进行该调查时该比例是65%，2016年该比例是67%。

●高通前CEO正创办一家5G公司 计划收购高通

前高通公司首席执行官保罗·雅各布（Paul Jacobs）正在创办一家专注于5G无线通信技术的公司。该初创公司的名字叫XCOM，将致力于解决5G面临的问题，以实现低延迟和高可靠性。高通公司前总裁德里克·阿伯勒（Derek Aberle）和前首席技术官马修·格罗布（Matthew Grob）也加入了该新公司。

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