前面一通折腾之后 美团公司终于要上市了

进入2018年开始，美团公司就没少折腾。进入打车市场后，他们就跟滴滴彻底打了起来。当然，这次进攻也把滴滴引进了外卖市场。不过，随着美团公司赴港IPO上市的消息出现之后，美团今年的一系列动作似乎也就可以解释的通了。

从目前掌握的情况来看，美团最快会在今年九月在香港IPO上市，估值600亿美元，上一轮估值300亿美元。美团的上一轮融资发生在去年10月19日，也就是说在将近8个月的时间里，美团的估值直接翻了一番，而投资者对于他们的看好可能就来自于这通折腾。

美团的一系列动作证明，他们的目标是成为覆盖人们生活各个方面的一家公司。衣食住行和娱乐，各个人们的必需的服务业都存在着美团的身影。去年企鹅智库曾在报告中指出，以美团为首的行业野蛮生长走到尽头，进入长期下滑区间，很难获得高增长，盈利能力成为一个公司价值的核心。半年时间过去了，美团的估值却是在打脸企鹅智库的专家。

市场对于美团的看好远远超过了人们的想象力，此前外媒对于他们的估值曾经一度高达800亿美元。然而，滴滴在上市这件事情上，跟美团依旧是一个竞争者的角色。关于滴滴上市的传闻也是在今年下半年，外界的估值同样“炸裂”，高达700亿到800亿美元。

美团不断的扩张自身的业务范围是所有人都看在眼里的。就在本月，他们刚刚完成了对国内酒店云PMS企业服务商上海别样红信息技术有限公司的全资收购。可见，美团不仅仅是在网约车市场扩张，酒店旅行市场也是他们发展的着力点。

也正是因为这种大肆扩张，美团需要面对一个非常棘手的问题，那就是如何能够继续获得巨额融资。美团旗下各项业务都属于急需资金的业务，无论是出行还是外卖，这都需要强大的资金支持。因此，上市前的融资成为了美团未来发展的关键。

众所周知，美团前期融资主要来自于红杉资本和阿里巴巴，随着去年10月份腾讯领投了上一轮战略投资之后，美团开始与腾讯走的更近。如果此次想要上市，人们猜测新一轮融资的投资方还是要来自于腾讯。事与愿违的是，腾讯今年已经注资了多家企业，同时旗下还有腾讯音乐等业务分拆上市，所以美团指望腾讯能够继续拿出更多的资金来帮助美团上市。

如果国内融资这条路走不通的话，美团就需要寻找海外资金来帮助他们上市。目前，国外比较大的融资基金莫过于软银旗下的千亿科技基金。但是，根据软银和Uber之前融资的时间来看，美团如果想要在今年下半年上市，这条路显然也行不通。

除了融资问题之外，盈利问题也是美团急需解决的。刚刚推出的打车业务还处于初创阶段，亏损是必然状况。同时，外卖行业虽然处于领先地位，但与竞争对手之间的市场份额差距不大，因此这两个主要业务的盈利能力仍旧让许多人担心。

下半年的上市对于美团至关重要。今年已经有许多企业赴港赴美上市，虽然结果各不相同，但整体趋势仍旧是一个上升的趋势。于是，赶在年内上市成为了美团的头号目标。美团不仅要和滴滴赛跑，也要和自己赛跑。随着各个业务的加入，美团点评的称呼将逐渐被美团代替。未来的美团可能还会继续扩张业务线，但现在对于他们来说已经进入了重要的关头。

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