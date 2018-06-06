内存降价还没几天又出事故 工厂遇火灾

最近正值618期间，各大平台已经开始有内存降价促销，一路水涨船高的内存售价终于有了几十块的缓和，之前一条8GB的内存直接飙升到了七百元一条，现在终于也有不到五百元的8G单条出现，预算不足的网友们总算看到了攒机的曙光，期待着内存回到最初的模样。



内存降价难

无心矫情，想要观望再等内存降价的同学恐怕还要等很久了，近日，似曾相识的一幕又出现了，剧情总是反转得如此之快让人猝不及防，据媒体曝料，SK海力士在无锡的工厂又突发火灾，无锡本是SK Hynix在中国的一个重要生产基地，发生火灾的是二期在建工厂，好在是在建工厂，要是一期产能10-12万片晶圆／月的一期工厂，那就有的受了，别说内存降价了，恐怕又将是一波惨无人道的涨价。



海力士

此次火灾发生在二期工厂算是不幸中的万幸了，产能增长恐怕是别想了，基本上算是不会影响到SK Hynix的生产供应，只是这样的事情总是如此巧合不断上演，容易被上游故意借势抬价。







不过，换个角度来讲，有关部门的反垄断调查应该会有所进展，希望能够看到希望，准备攒机的你是不是等不及了呢？

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