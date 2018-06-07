智能手机市场进入尾声 苹果在担心什么？

苹果在WWDC上公布了新一代移动操作系统iOS 12，尽管这次的WWDC照例没有涉及到手机硬件产品，但从iOS 12所传递出的信息来看，整个智能手机产业已经进入了尾声。

手机的硬件功能最终还是需要通过系统软件实现出来，因此iOS 12的更新内容在很大程度上也能够反映出新一代iPhone的新特性。但遗憾的是，这次iOS 12的更新主要集中在性能上，功能方面实在没有亮眼且必要的刚需。

可以说，仅从iOS 12来看，智能手机的探索之路走到这里已经差不多了，所有基于这个平台和应用场景的功能已经全都拥有了，也就是说智能手机很难再向前发展了——除了运行速度会越来越快。

这就导致了一个严重的问题，整个公司大部分收入都来自iPhone业务的苹果该如何面对这种手机必然的走势。



WWDC 2018

现在的手机是一个明显存量要大于增量的市场，整个市场趋于饱和状态，新的需求主要是来自存量内部更换手机的需求。

但根据去年的一份数据显示，消费者的手机更换周期已经从2013年的平均每20个月更换一次手机，延长到了平均每29个月更换一次手机。

因此苹果必须考虑的问题就是，如果iPhone的需求量整体下降了，那么将如何保持公司的营收增长，维持公司的市值。这也是苹果当下最担心的问题。

事实上苹果很早就开始考虑这个问题，但表现都不尽如人意。除了手机和电脑产品线之外，苹果近两三年也推出了像Apple Watch、HomePod这样的产品，试图在市场上人工培育出新的消费需求。然而结果Apple Watch并没有成为刚需产品，而HomePod智能音箱在第一轮较量中已经败下阵来。

现在的苹果危机感还是很大的，站在这个十字路口时期，苹果能够预见到“后手机时代”目前的业务结构难以保证自己继续在业内保持优势地位。那么苹果的对策是什么呢？

从这一次的WWDC来看，苹果发布了ARKit 2或许是一个信号。苹果在去年发布了ARKit，现在又发布ARKit 2，以如此快的迭代速度来看，AR目前是苹果相当看中的领域。

在如今热门的新兴技术中，云计算和人工智能的热度都要远胜于AR技术，但苹果却偏偏重视这一块是为什么？从本届WWDC上公开的ARKit 2新特性来看，苹果很可能是希望将AR发展成未来新的人机交互的逻辑。

这一点与微软有些不同，因为微软对未来的人机交互更看好语音方向。但不管怎么样，苹果将AR作为自己对未来人机交互的解决方案，也是其迈向未来格局的一种探索。如此设想，苹果的iOS设备在将来可能会是以“钥匙”的形态存在，成为人们与新设备沟通的桥梁。



ARKit 2

而苹果的另一手就是人工智能了，虽然现在苹果的人工智能水平在微软、谷歌面前都处于劣势，但苹果显然没有放弃。

就在前几个月， 苹果宣布谷歌前搜索兼AI高级副总裁John Giannandrea加入苹果，担任“机器学习及人工智能战略”总负责人，并进入公司核心管理层，将人工智能定为苹果的核心战略目标之一。

此外，苹果已经收购了大大小小超过20家涉及到人工智能领域的公司，而且涉及面非常驳杂，既有研究计算机视觉的，也有研究神经网络的，再有就是语音识别、位置信息等等领域的。

可见苹果在人工智能方面有着自己的想法，与谷歌和微软相比， 苹果还有一个独有优势，那就是作为一家“电脑公司”，苹果有自己研发芯片的能力，更容易做到软硬一体化发展。

总之，苹果知道手机这碗饭吃不长久了，必须从现在开始考虑今后公司的道路，并且想办法将已经形成的开发生态圈优势带到新的平台上去，继续笼络住这批开发者。这是苹果当前最迫切的战略目标，而不是每年推出一部iPhone这种循规蹈矩的步调。

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