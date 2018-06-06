早报:美团最早9月赴港IPO 台积电张忠谋退休

【科技早餐】

●美团最早9月赴港IPO：目标估值600亿美元

据美国新闻网站The Information报道，美团计划最早于9月在中国香港IPO（首次公开招股）上市。美团创始人及CEO王兴上周飞往香港，就IPO计划与投行进行了讨论。

美团在上一个融资回合中的估值为300亿美元，是全球估值第四大的创业公司，而据熟知内情的消息人士透露，该公司寻求在IPO交易中获得600亿美元的估值。消息人士称，美团将利用IPO所得收入融资其扩大旗下服务（如打车服务等）的计划，并用于未来在中国和国际市场上进行并购交易。最近，美团刚刚以27亿美元的价格收购了单车共享服务摩拜。

Z点评：美团经过一系列收购和业务拓展之后终于拓宽了自己的护城河。现在IPO上市，将是检验王兴战略的关键。



美团最早9月赴港IPO（图片来自http://news.ikanchai.com/2017/1031/169391.shtml）

【行业热闻】

●软银出售ARM中国公司51%股份 作价7.75亿美元

软银集团今日宣布，旗下芯片制造商ARM将把其中国子公司51%的股份出售给中国的一个财团，作价7.75亿美元，该财团由金融投资者和ARM合作伙伴组成。据知情人士称，接下来ARM将与厚安创新基金领衔的财团成立合资公司。

●比特币谷歌搜索量下滑75% 市场兴趣显著降温

随着价格的下滑，比特币今年在互联网上的热度也随之降温。基于对谷歌趋势”(Google Trends)的研究表明，年初至今“比特币”一词的搜索量下滑了75%，最近三个月的跌幅接近50%。“谷歌趋势”用数字来体现全球网民对搜索内容的兴趣，“100”代表最高的流行度。今年1月1日，比特币的搜索指数为“37”，而6月2日则降至“9”，流行度明显降低。

●路透社：中兴已与美国签署撤销7年禁购令初步协议

据路透社报道，中兴已签署一份撤销美国商务部采购禁令的协议，允许该电信设备制造商恢复与美国供应商的采购业务。对此消息，美国商务部发言人詹姆斯·罗卡斯（James Rockas）说：“双方还未达成最终协议。”另外中兴没有立即对此事发表评论。

●乐视网子公司乐融致新获27.4亿元增资

昨天上午，乐视网召开了今年的第二次临时股东大会。在昨天表决的议案中，包括了对乐视网、孙宏斌控制的天津嘉睿汇鑫、腾讯旗下林芝利创、京东旗下京东邦能、苏宁体育文化、TCL新技术等公司和机构对乐融致新增资的表决。这11家公司和机构共计划对乐融致新增资27.4亿元。

●东芝出售PC业务给夏普：金额40亿日元 转让80.1%股份

据共同社报道，东芝公司发布消息称，将把负责计算机业务的子公司出售给夏普。夏普称将以40亿日元（约合3647万美元）收购东芝PC部门80.1%的股权，10月1日完成出售程序。

●“半导体教父”张忠谋退休 已规划3纳米制程芯片

台积电董事长张忠谋将于6月5日参加其在台积电的最后一场股东大会，然后正式退休。张忠谋被称为“半导体教父”，1931年生人，1987年创办台积电，今年已87岁。退休后，张忠谋不会再担任董事、顾问或董事长，实现完全“裸退”。台积电将执行“双首长平行领导”制：刘德音接任董事长，是公司最后的决策者；魏哲家担任总裁，领导和经营公司，向董事会报告。

●欢聚时代2.72亿美元战略投资视频社交平台Bigo

欢聚时代今日宣布2.72亿美元认购Bigo Inc.D轮优先股。YY是Bigo的现有股东，并在D轮融资完成之后成为其最大股东。同时，YY也获得了可以在投资协议完成日期一周年后，以市场公允价格购买额外的Bigo股票，以最终获得超过Bigo 50.1%的投票权的权利。包括欢聚时代董事长兼代理首席执行官李学凌在内的其他投资人也参与了本轮投资，其中李学凌使用个人资产进行了投资。

●高通推出首款专为Windows笔记本打造的处理器

6月5日，高通在台北电脑展上正式发布了骁龙850处理器，这也是继高通骁龙835处理器后，第二款可被广泛用于笔记本平台的高通芯片，同时也是高通旗下首款专为Windows笔记本打造的处理器平台。高通称，由骁龙850处理器驱动的Windows 10电脑将在今年年底集中发布，三星已确认未来将推出一款搭载该处理器的二合一笔记本产品。

【新品上手】

vivo Z1评测 1798元就能买到的旗舰机

高端体验 拜亚动力MMX300电竞耳机评测

屏占比大战再添丁 6GB旗舰联想Z5上手

【科技杂谈】

一部血泪史 A站是如何走到今天这一步的

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：早报:美团最早9月赴港IPO 台积电张忠谋退休http://news.zol.com.cn/690/6906765.html