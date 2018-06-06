一部血泪史 A站是如何走到今天这一步的

就在今年年初，国内弹幕视频网站Acfun（简称A站）在毫无征兆地情况下打不开了，之后就传出A站因经营不善将关站的消息。尽管最终网站还是恢复了运营，但其糟糕的经营状况仍然没有让用户放心。现在，A站正式被快手“接盘”。

快手确认已完成对Acfun的整体收购，未来A站将保持独立品牌、维持独立运营、保持原有团队、独立发展。快手将在资金、资源、技术等给予A站支持。

同为弹幕视频网站，A站的竞争对手Bilibili（简称B站）则在今年3月顺利在纳斯达克上市，如此对比，为什么作为国内第一家弹幕视频网站的A站沦落到今天这个地步，想必是很多人在意的事。



Acfun

A站最初创立于2007年，是国内第一家弹幕视频网站，而且也曾经辉煌过，事实上A站在2011年之前一直都压制着B站，是当时国内最大的弹幕视频网站。但是随后到2012年就开始被B站反超，最后彻底沦落。

对于A站的“血泪史”，我们认为主要是归咎于三个方面的原因：资本人事混乱、技术问题严重、错失重要机遇。

混乱的资本和人事调整

首先是资本人事方面，可以说A站这些年来一直都处于“被卖”的尴尬之中。A站的创始人西林在创办A站时还在念大学，对其的定位也是个人网站，商业化意愿很低，因此在2009年以400万的价格将网站出手了。

买到A站的是杭州的边锋网络，当时边锋网络汉分公司的总经理陈少杰接替了西林，担任A站CEO，同时任命其员工赛门担任站长，负责A站的实际运营。

到了2014年，奥飞动漫投资A站，并开始空降高管。当时正值优酷起诉A站侵权，数名原高管因此被刑拘，整个A站的高管层出现重大变动。

2015年6月，A站获得优酷土豆5000万投资，2016年1月又获得软银中国6000万美元投资后，由莫然取代孙旻担任CEO。

可惜才过了半年，莫然又辞去A站全部职务，由奥飞娱乐首席战略官李斌接任董事长，原总编刘炎焱接任CEO职务。

2016年11月，A站获得中文在线2.5亿元投资，届时A站已经换了好几轮帅，资本也已经非常复杂了，更重要的是，各方在利益争夺中始终没能保持步调一致，使得A站整个发展史都充满不确定性，发展方向也一变再变。

可以说，混乱的资本和人事斗争成为A站发展道路上最大的阻碍，也最终让A站逐渐走向衰落。



错过关键发展期

受制于资本和不断变化的管理层，A站在发展的过程中错失了一系列机会。其中最明显的就是斗鱼的诞生和独立。

之前我们说到A站最初的“接盘侠”就是边锋网络，这个公司的主营业务其实是视频直播，但一直没有什么成绩。在接手A站之后，公司就在A站上试水直播业务，也就是当时的“生放送”。

随着“生放送”的发展越来越顺，公司干脆就将这块业务从A站独立了出来，成立了新的公司，也就是后来的斗鱼TV。而边锋网络的总经理陈少杰，也就是后来的斗鱼CEO。



斗鱼直播

2010年到2012年这期间，公司的重心就几乎全部放在了直播业务的身上，而A站几乎就处于放养状态，也正是从这时候开始，B站开始超越A站。

也正是这段时间，国内的视频版权问题开始突出，但显然A站在公司战略中的地位根本不可能拿到钱去购买版权，因此一个二次元网站出现了没有动漫可看的尴尬，这是致命的。

之后2014年优酷起诉A站侵权，原技术团队和编辑团队几乎全部离职，整个公司可以说都陷入了断层。

技术问题频繁

拖垮A站的最后一根稻草就是技术问题，这家网站从诞生开始就一直问题不断，不是服务器宕机就是各种各样的技术问题出错，就是现在仍然会出现大大小小的问题。

A站的服务器问题几乎已经成为惯例了，每当发生宕机用户就会在贴吧等论坛中开始吐槽，而事实上，B站的前身mikuacfun正是为了用户在主站宕机后有个能去的地方而搭建的。

除了服务器问题，A站的搜索引擎和播放器也时不时会出现问题，更严重的一次，大量A站用户的关注列表被莫名清空，导致动态栏中一个视频推送都没有了。这次雪上加霜的故障导致了又一批用户放弃A站。

还有就是随着移动时代的到来，A站的技术力低下再一次被推到风口浪尖，其体验糟糕至极的移动客户端完全让用户难以接受。而同时隔壁B站的移动APP却非常好用，这此消彼长导致更多新用户选择了B站。可以说从移动平台来的新生代用户几乎都被B站吸收去了。

经过这一系列的发展，A站彻底将用户敢跑到了B站，除了一部分铁粉，大量老用户也都慢慢转移到了B站。中国弹幕视频网站的用户其实存量争夺要远大于增量，在这种环境下，B站彻底“踩死”A站也是意料之中的事了。

如今的A站被快手收购前途会如何，笔者本人并不看好，因为A站的用户群体与快手相性很低，甚至可以说是互相仇视的，除非A站被改造成“土味弹幕视频网站”，否则完全无法借到快手的东风；但如果真的变成那样，恐怕现在的A站用户也会全都跑光吧。

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