早报:苹果WWDC2018看点全在此 真的无硬件

【科技早餐】

●苹果WWDC2018看点全在此 没有发布硬件……

苹果WWDC18于北京时间6月5日1时正式开始，刚刚开场，库克就表示此次开发者大会只有软件，主要内容包括iOS、watchOS、tvOS和macOS四个系统更新，没有硬件。

苹果正式发布了iOS12，称iOS12适配绝大多数苹果机型。iOS12第一个提升就是性能调度更加合理，能够完全发挥硬件性能，其中软件打开速度提升40%、键盘出现速度提升50%、相机打开速度提升70%。【点击详情】

Z点评：WWDC2018上苹果并没有发布硬件，稍显无聊。不过iOS12可以期待一下。



苹果WWDC18看点全在此



【行业热闻】

●市值将达1万亿美元 苹果股票在WWDC期间创下历史新高

苹果股价于美国时间周一收于191.83美元，高于美国时间5月10日的190.04美元，创历史新高。在WWDC开发者大会期间，股价一度高达193.42美元，值得注意的是，苹果公司股票价格在2018年初为172.26美元。苹果股价持续数周的上涨态势可追溯到该公司最近的收益情况。虽然之前苹果被爆出iPhone销售表现低迷，但仍旧不影响其股票上涨的态势。



●微软宣布75亿美元股票收购代码托管平台GitHub

微软正式宣布通过75亿美元的股票交易收购代码托管平台GitHub。GitHub是全球领先的软件开发平台，拥有2800多万开发者用户。根据协议条款，微软将以价值75亿美元的微软股票收购GitHub。如果一切顺利，微软预计该交易将于今年年底前完成。

●高通向欧盟提出上诉 要求取消12亿美元反垄断罚款

美国芯片厂商高通要求欧洲第二最高法院取消由欧盟反垄断机构开出的9.97亿欧元（12亿美元）罚款，高通称欧盟反垄断机构的决定存在诸多问题。所以该公司向位于卢森堡的欧盟普通法院（General Court）提起上诉。

●ofo否认COO离职和海外业务解散

日前有媒体报道称，ofo总部裁员50%，同时COO张严琪等多位管理层离职，海外部门解散。ofo联合创始人于信在朋友圈对此回应称，COO和PRD离职以及海外业务解散不实。

●路透：小米据悉筹集30亿美元寻求CDR上市计划

知情人士在周一透露，中国智能手机制造商小米计划通过在中国大陆出售其股份来筹集100亿美元IPO的30%资金，同时在香港发行剩余股份。公司此前预计通过单独在香港上市筹集约100亿美元资金，如此规模IPO将成为近四年来全球最大的上市规模。

●虎牙回应裁撤游戏团队：仅是业务常规调整

虎牙直播裁撤了内部游戏团队，官方对此回应称，这属于虎牙业务的常规调整，仅仅是个别创新项目的方向调整和人员变动，没有裁员一说。互联网行业内每家公司每天都有类似的小的项目调整，大家不必过度解读。

●Twitter开始封杀13岁以下用户账号 响应欧盟GDPR

受欧盟新数据隐私法规《通用数据保护条例》(以下简称“GDPR”)正式生效的影响，Twitter已开始封杀那些13岁以下用户的账号。事实上，多年来Twitter的政策一直是要求注册用户年龄至少要达到13周岁。但是，GDPR于5月25日正式生效后，Twitter也开始更加严格地执行这项政策。

●美国23%的Model 3订单被取消 交付数量有限

数据分析公司Second Measure最新数据显示，在美国23%的Model 3订单已被取消，1000美元订金也被退还。两年前，特斯拉Model 3电动汽车开始接受预订，订金为1000美元，预计于2018年交付。当时，有数十万消费者进行了预订。

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