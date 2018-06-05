血都给了阿里巴巴 ofo还是难逃悲剧命运

3月份ofo靠着1000万辆小黄车换来了喘息的时间，也仅仅是一个季度的时间，ofo再次迎来了他们的危机。无论是大规模的裁员，还是高层的变动，都让人们为ofo的未来捏着一把汗。当下自然是ofo公关最忙碌的时候，但本月过后甚至今年过后ofo的命运如何，人们都很难猜测。

从目前传出的消息来看，ofo的裁员份额将会达到50%，甚至还有扩大的可能。其中虎嗅的报道具体提到了裁员的具体配比，尤其是供应链团队。供应链团队总共有80个人，此前的既定裁员比例为47%，而上周末这一比例已经扩大至60%，也就是说供应链最终只保留32人。除此之外，整个海外市场的业务也会被逐渐收回，海外市场主管张严琪连同整个部门也将一同离开ofo。

ofo方面还是出动了不少高管来澄清此次公司动荡传闻。公司联合创始人于信在朋友圈表示：“我觉得把COO和PRD都说成‘主管’可能不太合适吧，而且没离职说成离职怕是要让猎头空欢喜了？”同时，于信还实力diss了一下友商：“ofo 海外业务仅仅一个新加坡的营收怕是比其他某些友商全量营收都高，直接‘被裁撤’不大合适吧？”当然，面对最重要的裁员传闻，于信只能摆出“清者自清”的姿态，并暗示这次的传言是背后有人在推动。

3月初的时候我们曾经分析过，ofo一旦抱上了阿里巴巴的大腿，对于他们未来的运营都会有着很大的帮助，尤其是意味着他们拥有了一完整的资金供应流。当时我们也指出，这样大规模的换股，最大的目的就是ofo希望将滴滴公司挤出董事会。ofo在得到融资之后公司股权结构将迎来大洗牌。事后来看，之前的这些预测一一都得到了应验。

有一个现象值得人们注意，ofo的福利活动在一点点的消减，目前只有20元和60元的月卡，其他的折扣福利已经基本消失。折扣福利其实是公司经营状况的晴雨表，尽管进入今年大多数共享单车企业已经减少了，但这些公司还多少会保留一些折扣福利，那么从这个角度来看，ofo的状况确实不容乐观。

现在，对于ofo来说只有两条路可以选，一条保守的路就是继续与阿里巴巴合作，并寄希望于他们能够向他们投入更多的资金。另外一条则有着比较大的风险，那就是选择与滴滴合并。滴滴与ofo的命运类似，都属于在共享单车领域无路可走的类型，因此最终实现合并对于双方来说或许是一个双赢的局面。

当然，设想总是美好的，而现实总是血淋淋的。滴滴如果想要获得ofo，阿里巴巴终究是个绕不开的结。3月份的那次抵押，对于现在的ofo来说，无异于引鸩止渴。当共享单车作为固定资产抵押给了阿里巴巴之后，ofo就基本失去了话语权。阿里巴巴现在是ofo最大机构股东，因此滴滴想要获得ofo的控制权其实非常困难。

即便最终滴滴成功的获得了ofo控制权，结果真的会好吗？从目前滴滴的发展趋势来看，发展业务的增多是他们扩张的一个主要形态。外卖业务同样是一个烧钱的行业，而汽车出行这一基本盘自然不想丢掉。因此，最终分配到共享单车业务上的资金势必不会太多。滴滴已经全资控股了小蓝单车，如果此时再对ofo进行收购，确实会在共享单车市场实现份额上的领先。不过，滴滴要向ofo中投入的资金似乎远远多于他们最终收益。因此在笔者眼中，滴滴很难下定决心最终收购ofo。

ofo未来究竟如何，其实还是取决于资金状况。共享单车企业虽然喊了快两年不要烧钱，但最终决定成败的还是资金状况。近期资金状况不错的摩拜就可以推向更广阔的海外市场，而ofo则只能继续寄希望于阿里或者滴滴给他们提供资金，毕竟资金可以决定的东西太多太多。

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