海淀分局培训短视频企业 维护网络信息安全

【 中关村在线新闻资讯】6月3日消息， 近日海淀分局警务支援大队对快手、抖音等视频直播类网站的审核团队开展了网络信息安全管理的专项培训。自净网行动以来，海淀分局已经对辖区内网站进行了有效的网络安全管理工作，其中快手、抖音等应用都在其列。



（图片来自https://item.btime.com/34a5unji7ec99tquva9q59lmbmb）

在此次培训中，海淀分局警务支援大队使用了图片、文字、视频等形式进行了具体讲解，提出了发现和处置违法有害信息的具体工作方法和要求。各视频直播网站的运维总监、审核总监、政府事务总监等部分高管人员以及在京的审核运维团队等150余人参加了培训。



（图片来自https://item.btime.com/34a5unji7ec99tquva9q59lmbmb）

培训之后，各个短视频企业都表示了他们参与培训的看法。此次培训针对性强，提高了企业审核团队的敏感意识和审核能力，今后企业将进一步加强行业自律，提升发现处置违法有害信息的能力，严格履行网络安全管理的法律义务，共同营造安全清朗的网络空间。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：海淀分局培训短视频企业 维护网络信息安全http://news.zol.com.cn/690/6904695.html