早报:今日头条起诉腾讯 贝佐斯身家1355亿美元

【科技早餐】

●贝佐斯身家增至1355亿美元 是马斯克身家的7倍多

福布斯实时富豪榜提供的数据显示，贝佐斯目前的身家为1355亿美元，稳坐全球首富宝座，领先排名第二的盖茨426亿美元，同期盖茨的身家为929亿美元。贝佐斯目前1355亿美元的身家，就连此前连续多年的首富盖茨都难以抗衡，其他富豪与之相比的差距就会更大。

Z点评：贝佐斯世界首富的头衔看来要保持相当长时间了。



亚马逊贝佐斯（图片来自http://tech.sina.com.cn/it/2018-06-03/doc-ihcmurvf8907305.shtml）



【行业热闻】

●今日头条起诉腾讯：要求道歉并赔偿9000万元

今日头条官方表示，腾讯利用垄断地位以各种理由、多次进行不正当竞争的行为。针对其中的“腾讯QQ空间拦截、屏蔽头条网页链接” “腾讯安全管家作为安全软件拦截、屏蔽头条网页链接”。今日头条要求腾讯公司立即停止一切不正当竞争的行为，公开赔礼道歉同时赔偿今日头条公司共计9000万元人民币的经济损失。目前该案都已于6月1日获得海淀区人民法院立案相关证据都已经提供给法院。



●微软或收购代码托管平台GitHub:价格或高达50亿美元

CNBC报道，微软公司在过去几周内与软件开发者平台GitHub进行了多次对话，计划收购这个代码托管平台。据知情人士透露，微软和GitHub在考虑签署一个价值3500万美元的合作协议。两家公司间对话的结果可能是一笔大型投资，或者全资收购。目前还不清楚该对话是否还在进行，但该知情人士称，GitHub提出的全资收购价格超出了微软的可接受范围。



●巴菲特慈善午餐拍出330万美元 比去年高62万美元

巴菲特今年的慈善午餐拍卖从太平洋夏季时间5月27日晚7:30开始，一直持续到6月1日晚上7:30，竞拍者在经过136轮的叫价之后，最终成交价定格在了3300100美元。 同往年一样，巴菲特今年慈善午餐的起拍价为2.5万美元，330万美元的成交价是起拍价的132倍。

●网信办等约谈美拍：暂停算法推荐 直播频道停更15天

近期，“美拍”网络直播短视频平台传播涉未成年人低俗不良信息，破坏网络生态，严重影响青少年身心健康。国家网信办于6月1日会同广电总局、文化和旅游部、属地网信办依法依规联合约谈“美拍”相关负责人，提出严肃批评，责令全面整改。

●加州批准自动驾驶汽车载客运行 乘客需超过18岁

据国外媒体报道，高科技公司云集的加州在自动驾驶方面一直走在前列，目前已批准多家公司在加州进行自动驾驶汽车测试，而现在他们又更进了一步，已批准自动驾驶汽车开始进行载客运行。对于乘客，加州公共事务委员会在文件中也给出了要求，必须超过18岁，而相关企业在进行自动驾驶汽车载客运行期间，也必须向乘客免费提供服务，不得向乘客收取费用。

●EOS“百亿美元”致命漏洞， 安全专家称更严重的或许还在后面

360公司Vulcan（伏尔甘）团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。经验证，其中部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码，即可以通过远程攻击，直接控制和接管EOS上运行的所有节点。EOS网络负责人表示，在修复这些问题之前，不会将EOS网络正式上线。

●谷歌停止作恶，与美军方终止合作

谷歌周五在内部会议上作出决定：不再与美国国防部续约Project Maven项目，双方的合作2019年到期后结束。谷歌终于放弃了与国防部的合作计划，并表示将对外公布一份关于 AI 的伦理规范，可以说是面向舆论压力做出了妥协。合作虽然终止了，但是给谷歌声誉带来的影响永远也不会消除。

●谷歌中端新机Pixel曝光 刘海屏配骁龙710

爆料人Roland Quandt发布推文称，谷歌正在打造基于骁龙710芯片的“移动”设备。虽然爆料人并不确定该机的具体型号，但是按照惯例，今年谷歌将发布Pixel 3系列旗舰：Pixel 3和Pixel 3 XL，所以谷歌正在打造的新品很有可能是其中一款。

●吓人技术是它？华为演示安卓新文件系统EROFS

华为工程师Gao Xiang在开源社区分享了一套新的Linux只读文件系统EROFS（Extendable Read-Only File System，暂译为扩展的只读文件系统）。文件系统虽然听起来有些晦涩，但其实有些常识的用户都接触过，尤其是PC用户。比如，在单文件开始突破4GB+大小的时候，FAT32由于先天局限无法支持 ，从而将NTFS格式推向历史舞台。

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